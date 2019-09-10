海平面上升危及新加坡生死　李顯龍砸2兆「100年計畫」抗氣候變遷

▲氣候變遷問題導致海平面上升。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合外電報導

氣候變遷導致海平面不斷上升，四面環海的新加坡為了防範這個問題，總理李顯龍上月宣布，星國在未來100年內，預計將拿出1000億新加坡元（約新台幣2兆2600億元）興建海岸線防禦措施。

李顯龍上月18日在國慶大會發表演說，氣候變遷是人類所面臨最嚴峻的考驗之一，地處東南亞的新加坡已經感受到地球暖化所帶來的炎熱天氣以及暴雨影響，「由於我們是一個地勢低窪的島嶼，新加坡特別容易受到嚴重威脅，這就是海平面上升」。

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新加坡原本的城市規劃雖然已要求，建築物必須建在高於平均海平面3公尺以上的地方，並為因應漲潮預留1公尺長的緩衝區，但由於全球暖化導致海平面上升1公尺，促使當局決定新建案需建在海平面4公尺以上的地方，樟宜機場5號新航站等相關設施，需建在海平面5公尺以上之處。

另一個選擇則是比照荷蘭建造圩田(Polder)的經驗來填海造地，並用堤壩將海上島嶼連接起來，形成一個淡水水庫，作為雨水的排水系統。李顯龍表示，氣候變遷的影響將會是長達50年至100年的問題，所以當局必須提出能實施50年至100年的方案。

李顯龍並把氣候變化的防禦工作，與國防工作做比喻，因為兩者都是生死交關的問題，同樣都需要嚴陣以待，「我們可以負擔的起，當我們需要它時，就會做好準備」，或許新加坡永遠都不會發動戰爭，但必須對氣候變遷問題做好準備。

▼李顯龍在國慶演說中，呼籲人民對氣候變遷做好準備。（圖／路透社）



