中秋只能送月餅？　御守護唇膏、天皇御用包驚喜現心意

▲誠品生活號首度引進天皇御用皮革包產品在台灣上市。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將到來，大街小巷也開始看到月餅禮了，想要在一片甜食氣氛下送出新意，不妨從特殊商品下手，誠品生活近期推出「誠品生活號」限定店，首泊以日本嚴選為主打，首度引進昭和天皇御用皮革，還有其他特色的話題商品，如超可愛的御守護唇膏、札幌軟石打造風格飾品等。

請繼續往下閱讀...

▲以手工縫製，讓收禮者感受送禮人的心意。

在送禮的時節，最重要的是能呈現自己的一份「心意」，中秋除了傳統且嚴謹的月餅糕點，也可以選擇能讓對方感受用心的商品，近期首度登台的皮件品牌WOGNA，背景是1933年創業、來自香川縣的A-LOOK株式會社，承襲了日本昭和天皇打造手套的工藝與皮革技術，選用橄欖皮、臘皮、防水大理石皮革等材質，透過職人精湛手法制作，不但有防水機能，設計也適合於日常使用。

結合日本文化的一心堂本舖，推出的趣味伴手禮「福福御守護唇膏」，兼顧日本風情與實用性，以「潤澤的嘴唇可招來福氣」的構思，將護唇膏放入御守內，帶出門不但方便又好看，還可能會招來好運氣。

而在日本北海道最大手創市集「北海道MAKER’S」，也首次跨海來台，其中有以4萬年前火山噴發凝固後，所遺留最古老的「札幌軟石」打造的手作飾品，擁有天然且極具歷史般的手感，也是特別的送禮選擇。