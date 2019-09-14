Ben Davis攜手潮流霸主Supreme　用粉、橘打造撞色猿人工裝

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美國工裝的製作聞名全世界，像是Carhartt、Dickies等都是平價又耐穿的品牌，不過，還有一家歷史悠久的品牌應該要被大眾認識，那就是來自舊金山的Ben Davis，而該品牌最近聯手潮流霸主Supreme推出聯名工裝系列，一起來看看吧！

▲Supreme X Ben Davis工裝系列。（圖／翻攝自Supreme）

由於Ben Davis使用的材料是以耐用出名的，所以該系列能從做工明顯看出Ben Davis的身影。而雙方預計帶來多個品項，包括多口袋外套、吊帶褲、短袖襯衫、長褲以及毛帽，並且採用黑粉、藍綠、灰橘打造撞色設計，讓色彩較為樸素的工裝多了街頭感。

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▲多口袋外套。（圖／翻攝自Supreme）

▲工裝絕對不能少了吊帶褲。（圖／翻攝自Supreme）

▲短袖襯衫為半拉鍊設計，並於胸前加入口袋。（圖／翻攝自Supreme）

▲長褲的口袋處為撞色設計。（圖／翻攝自Supreme）

▲毛帽的正、反面，有Supreme刺繡與Ben Davis Logo。（圖／翻攝自Supreme）

工裝結合街頭是近年的趨勢，因此Supreme選在此時與Ben Davis合作，其目的就是要為品牌再創新的熱度。即將販售的Supreme X Ben Davis工裝系列，預計在9／12登陸紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎店鋪以及歐美官網，而日本店鋪與官網則在9／14上市。

此外，曾在9／5發售的Supreme X Nike SB Dunk Low的3款配色，不曉得各位有沒有順利入手？如果沒有千萬別擔心，因為Nike SNKRS APP將在9／14迎來發售，並且一次帶來黑銀、紅白、藍金等3款配色，所以上回沒能原價購得的朋友，別錯過這次的機會了。

▲Supreme X Nike SB Dunk Low。（圖／翻攝自Supreme）

▲黑銀、紅白、藍金等3款配色，將於9／14在Nike SNKRS APP發售。（圖／翻攝自Sneakernews）

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