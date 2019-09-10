速成「鳥仔腳」就靠「雞爪襪」　真正的躺著也能瘦

編輯／JJ 圖／翻攝自Amazon、Pinterest

愛美女孩們拼命的運動、雕塑曲線，為的就是一雙絕世美腿，纖細的雙腿是女人共同目標，閩南語中形容女孩子的腿像是鳥一樣非常細叫做「鳥仔腳」，能被這樣說不知道有多開心，但是腿瘦不下來也不要灰心，一起來看看國外推出了一款「雞爪襪」，讓你穿上以後變成名符其實的「鳥仔腳」！

別光看著雞的腿羨慕，靠這雙「雞爪襪」就能讓你速成瘦腿！近期在國外網站上突然流行起了這款「雞爪襪」，有分膝上、膝下的長度，也有分大人、小孩款式，一雙大約3～4塊美金，在Amazon上搜尋「Funny Knee High Socks」有非常多的連結選擇。

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除了中間的雞爪部分，其他的地方都會在黑色的背景下消失，乍看之間就像兩支雞爪站立在地上，十分幽默的設計讓大家都玩得很開心，給小孩子當作萬聖節的裝扮也很不錯。

不僅是女孩們穿起來有一秒瘦腿的效果，男生穿起來也別有一番風味呢，穿上一雙VANS帆布鞋，有種穿著英倫風學生高筒襪的感覺，不過仔細看又發現原來是支雞爪，這樣的穿搭真讓人哭笑不得呢～

除了經典黑色款之外，還可以找到白色與、黑粉色款，不過也不禁讓人懷疑，究竟有誰敢穿這樣出門呢？

國外總是會莫名風行起獵奇的玩意，之前也曾經流行這種動物掌襪子，毛流、陰影、紋路都做得維妙維肖，穿上襪子後就像擁有了真正的貓掌，連腳底也完全不馬虎，完成了人類想擁有腳底肉球的夢想。

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