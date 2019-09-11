IKEA上半年十大熱賣商品出爐！第一名銷售量堆起來有108座101高

深受年輕人、租屋族熱愛的瑞典家具IKEA，多樣化風格與能相互搭配的設計，能輕鬆為居家環境打造出簡約美感。現在公開2019上半年度十大熱賣商品，分別圍繞在生活必備的高CP值小物、多功能收納家具，以及能改善睡眠品質的設計。下次去逛的時候，不妨多留意這些商品！

Top 10：KLUBBSPORRE 人體工學枕（多種睡姿），NT$1,399元

現代人越來越重視睡眠品質，帶動選購商品都以「機能性」為先決條件！這款結合記憶泡棉與凝膠層的枕頭，具有涼爽、舒適表面，可以讓人安穩入眠，也不易因為冷熱而醒來。

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Top 9：MUSKEN 雙門衣櫃／衣櫥（3抽），白色，NT$6,890元

擁有可調式層板的雙門衣櫃，現在再創低價！可依照個人不同需求調整儲物空間，更有效收納衣櫃內部空間。

Top 8：BRIMNES 坐臥兩用床框，附2抽屜，白色，NT$7,790元

前10大熱賣商品，可以看到「多功能的家具」頗受青睞，坐臥兩用床框在白天可以當作沙發，晚上則能拉開變身單人或雙人床，相當適合住空間較小的消費者。更含有兩個大抽屜，可以收納枕頭或寢具。

Top 7：NORDEN 折疊桌，樺木，NT$6,490元

同樣是為了節省空間而生，此折疊桌可以在5秒內輕鬆展開、收起，簡約線條與木頭材質，能為居家空間提升不少質感。也有多個抽屜能夠放置餐具與餐巾紙。

Top 6：BILLY 書櫃，白色，NT$1,790元

號稱5秒賣出一個的超夯書櫃！不退流行的設計風格，能輕鬆融入各種居家風格，當然也是文青族群的最佳選擇。

Top 5：FILLAN 獨立筒彈簧床墊，白色，NT$10,900元

前10大熱賣商品裡面單價最高的一項！3公分厚的乳膠材質及填充物，能夠為身體提供適當支撐與舒適感，達到釋放壓力的功效。隨著近年大家更注重睡眠品質，IKEA在2019年宣布將床墊試睡延長到365天，並有長達35年的品質保證，快去躺躺看！

Top 4：FÄRGRIK 馬克杯，深土耳其藍，NT$15元

相當常見的馬克杯，是許多公司行號或家庭都必備的小物，簡單亮眼的設計，也可以輕易搭配其他顏色的餐具，適合各種料理與場合。除了深土耳其藍，基本款的純白色也深受歡迎。

Top 3：FRAKTA 環保購物袋，藍色，NT$29元

超夯的IKEA購物袋，毫無疑問地擠上前三名！耐用特性不論是購物、洗衣、去海邊或打包，都會是最佳助手！

Top 2：SPRUTTIG 衣架，黑色，NT$59元（10件裝）

比木質衣架更輕巧、更節省空間，此款衣架能夠拿來懸掛褲子、襯衫、裙子或曬衣服，實用又具簡約質感的設計，超值得擁有。

Top 1：BÄSTIS 毛絮黏把，灰色，NT$19元

IKEA的長青商品：「毛絮黏把」無庸置疑地登上冠軍寶座！不只可以拿來清潔衣服、帽子、汽車座椅外，還會清潔地板上的毛屑、灰塵，不論是出門在外或家中，都能讓人保持光鮮亮麗又整潔的美觀，是許多人去IKEA必囤貨的單品，也附有孔洞便於掛置。

光是上半年度銷售量，長度排起來等同於108座台北101大樓。現在也換上全新包裝，是不是該去掃貨了呢？

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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