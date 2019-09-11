《喜歡的話請響鈴》金所炫攜手兩大新生代鮮肉主演　半徑10公尺就知道誰暗戀你

Netflix全新韓劇《喜歡的話請響鈴좋아하면 울리는》，改編自同名人氣網路漫畫，描述這個世界裡有一款應用程式，只要附近有人心生愛意，程式便會通知暗戀對象，女主角找來21歲的金所炫主演，她坦言自己母胎單身，因為每次拍的戲都跟戀情有關，反而讓現實生活中的她覺得沒有談戀愛的必要，光是把心思花在劇裡的戀情就夠累了。

而金所炫為了詮釋角色，在拍每一部戲的當下都是真心喜歡對方，但也練就了一下戲就能立刻整理好心情的本事。個性相當率性的她也表示，自己即將是成年人了，有很多想要做的事情，目前覺得沒有必要去談戀愛，只是拍攝《喜歡的話請響鈴》期間卻忍不住後悔了起來，一直反問自己怎麼沒在學生時期好好享受青澀又充滿悸動的戀愛。

《喜歡的話請響鈴》兩大男主角由新生代男星宋康、鄭家藍演出，劇中兩人是好友，同時喜歡女主角金朝晀，本劇已於Netflix全球獨家播出。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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