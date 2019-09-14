f(x)前成員Amber十年蛻變也太帥！「我以前都被欺負，大家覺得我醜」

韓國二代大勢女團f(x)，成員由Krystal、宋茜、Sulli、Luna以及Amber組成，隸屬SM娛樂的她們，出道至今10年時間，雖然這兩年少以組合活動，也有成員退團，但在這十年裡，依舊帶給大家不少作品上的深刻印象。

其中台裔美籍成員Amber，本名劉逸雲，父母均來自台灣，2007年在美國參加選秀活動後，便成為SM娛樂旗下的練習生，2009年以f(x)女團出道，以當時來說，Amber Tomboy的形象引起不少關注，整體來說f(x)較為中性特質，展現出女團自信的Girl's Power，重拍的音樂節奏，琅琅上口的旋律，對於許多資深韓粉來說，很韓流演藝史上相當重要的一塊。

縱使不以團體活動，Amber自己的音樂活動沒有斷過，2015發行迷你專輯

去年也發行了兩張單曲，耐聽度也是滿高的，這代表著她即使離開團體活動，依然能夠獨當一面。

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Amber Liu 刘逸云（@ajol_llama）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 8:23 張貼

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Amber Liu 刘逸云（@ajol_llama）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 9 日 下午 2:13 張貼

Amber Liu 刘逸云（@ajol_llama）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 30 日 上午 1:50 張貼

接受媒體訪問，Amber自白，小時候因為太像男生，大家都覺得她很奇怪，覺得她很醜，很沒有自信，後來她找到音樂的興趣跟目標，一直到了現在，能夠自信地在舞台上演出，成為大家的偶像。

Amber Liu 刘逸云（@ajol_llama）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 19 日 上午 8:41 張貼

今年9月Amber與SM娛樂合約期滿，將不再續約，期待未來Amber之後有更棒的作品和大家分享。

Amber Liu 刘逸云（@ajol_llama）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 25 日 上午 9:07 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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