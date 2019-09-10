韓漫《女神降臨》越來越好看　你是「修豪派」還是「書竣派」？

說是看劇情，不如說是看作者「喵嗚（야옹이）」精緻細膩的畫風，如果你也是韓劇迷，便很快能夠進入漫畫的情節裡。《女神降臨》故事敘述女主角「任朱靜」因為化妝得到自信，並且周旋在兩位男主角「李修豪」以及「韓書竣」之間的浪漫愛情故事。

야옹이（@meow91__）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 下午 10:14 張貼

三人之間的關係從高中開始，一直延續到大學出社會的年紀，期間劇情不算是太過複雜，要說精彩度呢，就是標準的韓劇愛情攻勢，不過藉著作者高超人物繪畫技巧，生動地將角色帶到讀者面前，每一個細節都超級講究，作者曾說過，《女神降臨》是他過去作品的重製，沒想到大受歡迎，畫風，的確是她成功最主要的因素。

야옹이（@meow91__）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 29 日 上午 12:02 張貼

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當然，「化妝技巧」也是一大看點，雖然沒有辦法像影片或是動畫那樣馬上接收到教學的訊息，但透過作者的圖解，嘗試畫在自己臉上，原來效果也非常好呢！不僅如此，角色在跳脫原本狀態的「變臉」效果橋段，更是相當生動呢！

男主角安靜穩重的李修豪以及不羈個性的韓書俊，已經擁有兩派粉絲，經常在留言處對自己的偶像呼喊，要是當集畫面比較少的話，粉絲們還會不開心呢！

作者「喵嗚（야옹이）」早先曝光的盛世美顏，已經受到媒體的大篇幅報導，她自己也不吝嗇在SNS上分享自己的生活，歷經爆紅以及修刊兩個月後，7月再度恢復連載，至今來到第69集，並即將拍攝成電視劇，還沒看過漫畫的朋友，真心超推薦，好好看啊～

야옹이（@meow91__）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 下午 9:56 張貼

야옹이（@meow91__）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 2 日 上午 1:47 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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