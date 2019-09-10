安格斯12星座一周運勢9/9-9/15　巨蟹愛上不該愛的人　射手逆轉勝機緣大

牡羊 3.21~4.20

本週羊座工作運勢可說漸入佳境，愈來愈熟悉各種流程的你，積極的表現慢慢會得到大家欣賞，也能成為團隊中妙語如珠的開心果，只是有些事情的細節仍有一些眉眉角角讓你覺得不是很順，但是整體來說壓力已漸漸減輕。已經有戀情的不妨多和另一半溝通，與他分享你的心情，會增進兩個人之間的互動。

金牛 4.21~5.20

大環境中小確幸的氛圍濃厚，也連帶影響著牛座工作的心情，最近的你不再只想著辛苦耕耘，反而都把注意力集中在各種吃喝玩樂上，工作、課業的進度都出現有點DELAY的狀況，如果想休息就好好休息個幾天，連假過後要收心回到正軌。已經有戀情的牛座，目前關係穩定，但是卻偶爾感到有些沈悶，需要多一點互動與溝通。

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雙子 5.21~6.20

機靈活潑的雙子而言，此時的平靜無波對你來說反倒是比較悶的時期，各種外在表現的機會變少，反而往自己內心世界的探索會比較多，有利的部分是雙子座將會與朋友建立起良好的互動默契，對未來會很有幫助。感情方面其實如果有心追求，成功率還蠻高的，不妨在此時積極一些，也許成果會出乎你的意料之外。

巨蟹 6.21~7.21

本週蟹座運勢下滑的很明顯，雖然你本身就有點懶洋洋的，異性緣偏弱也是意料中的事，但壞就壞在你身邊這週真是爛桃花朵朵開，很可能會愛上不該愛的對象，或是吸引到不對的人。工作運勢還算平穩，雖然偶有小錯誤，但仍會勉力尋求表現機會，踏實的邁入新的階段，或是專注的投身於各種任務之中。

獅子 7.22~8.22

這週獅子運勢表現有好有壞，整體而言並不算非常理想，主要是此時的許多瑣事正在干擾著獅子們天生有些脆弱敏感的，就算只是瑣事如果不一次搞定，獅子也很可能心神不寧，但如果能做得讓自己安心滿意，心情就會好上大半。桃花運還算旺盛，單身獅認識新的對象機緣也比之前來得多，但是偏偏此時並沒有太多愛情的感覺。

處女 8.23~9.22

處女座運勢上從平順轉折進入壓力較大的時期，雖然為你帶來不少前進動力，同時也帶來較多緊張與刺激，職場上承擔重任與變動都必須小心以對。受到金星、水星在本命宮合相的庇蔭，此時單身的處女座桃花運佳，而且有機會因為交遊的領域或深度增加而認識更多的對象。有對象者感情平平，可趁著連假進一步培養出默契。

天秤 9.23~10.22

天秤座本週工作上忙得不可開交，但忙中出錯的機率超高，得反省檢討自己的判斷和執行，把力氣花在更有意義的事情上會更好，沒必要為了面子問題而卡住自己。愛情運勢相當旺盛，原本潛伏的機會與緣份，此時有浮上檯面的跡象。已經有戀情的，本週和另一半的關係相當好，感情有更深入發展的機會。

天蠍 10.23~11.22

本週天蠍想要低調都很難，在職場上表現異常積極，有許多喜歡的事情、想達成的目標，會熱情的去進行，這股熱血下，幾乎可以說是無往不利的。趁著這時機，不妨大膽的去做自己想做的事，應該都會獲得肯定與支持。期待戀情的天蠍座可不要跟愛神擦身而過，已經有戀情的，可做些能讓對方感動的事，彼此默契會大躍進。

射手 11.23~12.21

屬於射手座的你未來運勢動盪幅度不大，不過你的內心愈來愈踏實，看似遇見麻煩事卻會逆轉勝有不錯的機緣。尤其在人際上會有不少朋友向你靠攏，讓你人氣大增，不管到哪兒都有挺你的朋友！已經有戀情的射手座，本週是感情加溫的好時機。如果能和另一半培養共同興趣，會快速的拉近兩個人間的距離。

魔羯 12.22~1.19

對工作投注百分百專注時，魔羯不太有時間關注人際互動，好在本週在節慶氣氛下人際往來大幅增加，你在與人相處上關係還不錯，雖然在一起時話不多，卻總是有小小的默契在身邊流動。至於已經有戀情的魔羯座此時的關係十分穩定，也許會多出許多相處的時間，在日常的互動中，反而更能增加關係的親密感。

水瓶 1.20~2.18

本週是瓶座職場上能展現魅力的時期，容易得到上司的賞識，不過同時工作也非常辛苦和忙碌，如果有轉換跑道的計畫，此時倒是極佳時機，透過長輩或朋友介紹，也許會比一般人更省力的找到適合自己的工作。感情上單身者真正要觸碰到愛情，或是有所發展都還需要耐心等待，尋尋覓覓，也許對的人正是身邊老友。

雙魚 2.19~3.20

雙魚進入9月後人際關係愈來愈好，雖然不見得常常有聚會，但是身邊的人都是喜愛與支持你的，除了能持續獲得人際上的助力之外，心情與狀態上都比較放鬆，生活中也有不少新鮮有趣的事情讓你關注。工作上貴人力量微薄，就算幫你的人不少，最好還是更認真務實些。感情持續運轉，路伐不快卻走的穩紮穩打。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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