楊冪最新造型化身「樓蘭女郎」！手牽駱駝配白皙長腿美到上熱搜

▲楊冪最新封面化身樓蘭女郎登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

時尚女王楊冪，深邃五官和放電大眼深受粉絲喜愛。最近她出鏡大陸《NeufMode九號摩登》雜誌封面，主題為「風過樓蘭」，楊冪換上一身民族風扮相，用鮮少嘗試的異域風格演繹照片，手牽著駱駝站在荒漠之中，引起眾多粉絲驚艷，隨即登上微博熱搜。

請繼續往下閱讀...

▲楊冪在沙漠中化身樓蘭女郎，有別以往的扮相十分艷麗。（圖／翻攝自微博）



女強人楊冪工作滿檔，近日接下《NeufMode九號摩登》雜誌拍攝，選擇了有別以往的造型，以樓蘭異域風情為主題。整體風格都採用了沙漠造景，然而楊冪穿上民族風服飾，編起一頭細辮，戴著不同墜飾的古董頭飾，直接變身樓蘭女郎。當然最耀眼的莫過於她精緻的五官，沒有太多餘的妝容，輕鬆就能演繹獨特個人特質。楊冪時而揮動披風，時而側坐在佈景上，每個角度每個動作都堪稱零死角，令粉絲深深著迷。

▲楊冪平口洋裝露出修長美腿令粉絲驚艷。（圖／翻攝自微博）

換個造型，楊冪穿著黑色平口洋裝，下方開高衩的印花裙設計，不經意間，露出纖細白皙的雙腿，好身材藏不住。再配上獨特的民族風飾品和腰部的誇張腰帶，彰顯出神秘的沙漠風情。

楊冪牽起一旁的駱駝，仿佛時空推移，瞬間來到了異域，亦或是穿著超短緊身洋裝，露出招牌美腿。輕輕靠在樹邊，隨意凝視鏡頭就能電暈大票粉絲，也更令大家期待楊冪的其他獨特扮相。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App