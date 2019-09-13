廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

▲在家開伙不需大費周章，幾樣基本器具就可以。（圖／pakutaso、stocksnap、pixabay）

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吃外食容易高油高鹽，不但長期下來較不健康，而且還容易發胖，現在人愈來愈喜歡在家開伙了，許多人認為在家煮飯很麻煩，還要添購很多烹飪用具，其實只要一些基本的器具如砧板、菜刀跟品質較好的鍋子，就能輕鬆開煮，但有些連廚房老手都會犯的清洗錯誤則要注意，避免鍋子受損、健康也跟著有保障。

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菜刀要擦乾

許多人在使用菜刀時，常常一起切多種食材，其實每切完一種食材，菜刀就要用水清洗一遍，而且需拿乾布擦乾才行，尤其是日式鋼刀要立即擦乾，才能避免生鏽，此外，很多人重點都放在菜刀刀體本身，卻沒注意其實把手也是細菌溫床，尤其是木製刀柄，要確實用清潔劑洗乾淨並晾乾。

砧板常清潔

砧板因本身有許多的刀痕，那些微小的細縫很容易藏污納垢，生熟食必須分開使用是基本的，但即便同是切生食，也不能未清洗就急著切下一道，切完一道後須用清水與棕刷清除乾淨，之後再切下一道食材，全部使用完要用清潔劑全部清潔，特別注意的是砧板側邊也要洗到，之後吊起來晾乾避免發霉。

鍋子熱熱洗

針對剛入門煮菜的使用者，鍋子還是建議先以不沾鍋為首選，因為使用方便，重量也較輕，用起來會比較順手，只是要注意不沾鍋的塗層很脆弱，在鍋子用完還有餘熱時，不要冷水直衝浸泡想要等下清洗，熱脹冷縮會讓塗層剝落、減少使用年限，建議在鍋子還有餘熱時用熱水清洗，不但油脂容易沖洗，也能比泡冷水更快清潔完成。

同場加映：鍋底也要清潔才行

很多人只專注在鍋子內部的油垢，卻忘記鍋底在清洗時，也會碰到含有油脂的水，若沒有馬上清除，下次放在爐火上就會燒焦累積外部的焦痕，建議在清潔鍋子時，必須要連鍋底都洗乾淨才行。