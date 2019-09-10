飛到一半破產！藍鷹航空取消所有航班　1萬3000名旅客困各國機場

▲藍鷹航空無預警宣布破產。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國第二大航空公司藍鷹航空（Aigle Azur）日前無預警宣布破產，取消所有航班，導致有1萬3000名旅客被困在阿爾及利亞、馬利、葡萄牙、俄羅斯等地。且因為公司目前正在進入破產接管階段，所以無法給予受影響的旅客金錢賠償，也不能確保航班被取消的旅客能順利回國。

法國運輸部門官員德傑巴利（Jean-Baptiste Djebbari）9日表示，藍鷹航空6日無預警宣布破產，取消所有航班，導致1萬3000名旅客被滯留海外，包含1萬1000名預定往返阿爾及利亞的旅客，及600名要準備前往非洲馬利的乘客，其餘則受困俄羅斯、葡萄牙、巴西、黎巴嫩等國際機場。一名人在巴西聖保羅機場的法國女子表示，他沒有錢再負擔一張價值750至1700歐元的機票，如今也不知道何時才能回國。

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Air France confirms bid for cash-strapped carrier Aigle Azur https://t.co/JKoZKrJIQx pic.twitter.com/8F0RqhmkA9

德傑巴利向《巴黎人日報》（Le Parisien）表示，好消息是有非常多間航空公司，表達有意願收購藍鷹航空，包括法國航空（Air France）、霍浦航空（Hop!）、加勒比海航空（Air Caraïbes）、易捷航空（easyJet）等。目前法國航空已經派出4架專機，協助準備從阿爾及利亞返國的旅客。預計旅客滯留危機可以在本周緩解。

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