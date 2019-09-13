香緹卡推出6款絕美慈善眼彩，獅子、大象和獵豹通通在上面

▲香緹卡在2019年推出非洲之眼秋季慈善彩妝系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

從2006年起，香緹卡度推出美蝶彩妝系列作為募捐收益計劃，從此之後品牌對於拯救瀕危動物、物種，每年都有善心創舉。2019香緹卡秋季系列為非洲野生動物發聲。推出六款常態慈善保育眼盤，全系列彩妝以豐富的訂製大地色調眼彩與鮮嫩欲滴的莓果色系點綴，展現無盡的自然之美。

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非洲古老大陸孕育著萬千物種，但隨著人類探險、開墾，造成許多珍貴物種數量銳減，研究指出，相較於100年前，今日生活在非洲大草原的物種所擁有的基因更加單一，隨著物種基因多樣性下降，可能導致其生存延續更加困難。

為了拯救這些瀕危動物，香緹卡與六間動保組織合作（獵豹保護基金會、獅子守護者組織、大衛謝德里克野生動物信託機構、狄基海伍德信託基金會、巨獸空間、長頸鹿保育基金會)合作，所得部分收益將捐助該組織，為地球的永續與物種永存盡一份心力。

秋季六款常態慈善保育眼彩盤，眼影設計採用獨家壓紋技術，以象徵萬物生生不息的落葉圖騰為概念，與本次保育的野生動物(獵豹/獅子/犀牛/穿山甲/大象/長頸鹿)外包裝相互輝映。



品牌每年推出的慈善美妝系列，都不斷地提醒各界關注地球上正在受到生命威脅的物種與生態環境，希望能藉此共同為地球的永續發展盡一份心力。正如同創辦人Sylvie Chantecaille香緹卡夫人說的：「大自然滋養著萬物，而過程中我們保護它，就是這麼簡單！」

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