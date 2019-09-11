Vans棋盤格懶人鞋變龐克！聯手Vivienne Westwood加入星球　走路超有風

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被稱為「龐克教母」的英國品牌Vivienne Westwood，日前於官方IG發佈了一部短片，並預告即將和滑板品牌Vans合作，帶來以棋盤格為主題的聯名系列，而鞋款的設計如何，下方帶各位一探究竟。

Vivienne Westwood（@viviennewestwood）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 上午 9:03 張貼

這次的Vivienne Westwood X Vans聯名系列，採用經典的棋盤格Slip-on（懶人鞋）為原型設計，並加入預告中的紅色字體、星球以及「EVIL」等圖案，來呈現Vivienne Westwood招牌的龐克風格。另外，該系列預計將帶來其他的鞋款設計，但雙方都尚未透露相關消息。

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▲全新推出的Vivienne Westwood X Vans Slip-on聯名系列。（圖／翻攝自Milk Store）

▲加入紅色字體、星球以及「EVIL」等圖案，來呈現龐克風格。（圖／翻攝自Milk Store）

全新推出的Vivienne Westwood X Vans Slip-on聯名系列，目前已於Milk Store進行少量發售，定價為歐元85元（約台幣2,980元），而台灣方面的發售資訊，將於近期在Vans官方FaceBook粉絲專頁公佈，有興趣的朋友一定要關注相關消息喔！

VansTaiwan（@vanstw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 下午 7:00 張貼

另外，即將迎來發售的3款配色Sacai X Nike LD Waffle，最近也由知名潮店Juice Taiwan公開相關資訊，其中，原先預定的發售日9／12為平日，因此順延到9／14禮拜六販售，不過，Sacai官網以及全球Nike官網都會在原訂的發售日上架，所以喜歡該系列的朋友，千萬別錯過原價入手的機會。

▲3款全新配色的Sacai X Nike LDWaffle，將於9／14在Juice Taiwan發售。（圖／翻攝自Juice）

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