為推動「正義理想」正妹律師當人母還賣淫3年　丈夫知情超挺她！

記者李振慧／綜合報導

美國一名正妹律師雖然已婚並成為人母，卻於3年前開始兼差賣淫，外型亮麗的她，短短3周就能賺得5.5萬美元（約台幣171萬元），不過她這麼作不是為了賺錢，而是想要推動賣淫合法化的理想，所以才會親自上陣以了解民情，而她的大膽決定也獲得丈夫支持。

來自愛荷華州德梅因市(Des Moines)的30歲女子西爾斯(Katherine Sears)於3年前正式成為刑事辯護律師，並同時開始她的賣淫工作，而丈夫約翰(John Sears)不但知情還大力給予支持，她表示，「我認為我們愈去談論碰觸這個產業，推動賣淫合法化的可能性就愈高。」

西爾斯一開始選擇在內華達州的一間妓院裡工作幾個星期，該州目前是美國唯一一個可合法賣淫的地方，工作忙碌的時候，一天約可接客10至15人，結果不到一個月的時間，便讓她輕鬆賺得5.5萬美元，她受訪時表示，「我喜歡性愛，性很有趣，還可以賺得報酬」。

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現在的西爾斯，不但要同時兼顧賣淫與辯護律師的工作，還要再多抽出時間陪伴出生4個月的兒子，她希望她的行為能夠幫助改善大眾對於從事賣淫工作女子的看法，「妓女也是人，她們是我認識過最好的人，我認為很多人對賣淫工作有偏見，是因為他們根本不了解這個產業，社會往往愛貶低那些對性抱持開放觀念的女人，你應該要這樣做，如果沒有那你就很糟糕，我覺得很多觀念都是被刻意灌輸的」。

▼為了實現理想，正妹律師兼差從事賣淫工作。（圖／示意圖／達志影像）