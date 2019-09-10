HOT・Stuff／簡單穿出「楊冪腿」　為東方女性量身打造的「珍珠過膝靴」必敗　

▲STUART WEITZMAN與代言人楊冪再次攜手，打造以楊冪為名的別注系列。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

楊冪身為大陸最帶貨的女明星，時尚穿搭在她身上永遠都是話題，雖然已經是個媽，但「小姐身材」真的有讓人驚呼的實力，尤其是一雙又細又直的「鳥仔腳」，露一雙美腿時尚分數就完成80分，非常厲害。

請繼續往下閱讀...

▲STUART WEITZMAN過膝靴是女星眼中的「美腿神器」，穿在代言人楊冪身上更是特別有說服力。（圖／品牌提供）



擁有如此的身材，楊冪可說是演繹近幾季火紅過膝長靴的最佳代表，她的美腿成了精品鞋履STUART WEITZMAN眼中的瑰寶，一舉簽下她擔任代言人，與另一美腿代言人之一的Kendall Jenner（坎達兒珍娜）透過形象廣告隔空PK長腿。

▲身為嬌小東方女性，楊冪與180公分的Kendall Jenner隔空PK長腿，可是一點也不輸。（圖／品牌提供）



當然，楊冪雖然身為東方嬌小女孩代表，長腿的實力備受認證，自然也沒輸。為了新一季的到來，STUART WEITZMAN二度攜手楊冪，推出STUART WEITZMAN FOR楊冪系列，以楊冪為靈感設計9款鞋包，以她最喜歡的「珍珠」與甜美的蝴蝶結為重點裝飾，聯手打造出更適合東方女性的鞋款。

▲別注系列中使用楊冪喜歡的珍珠元素裝飾靴款，個性中有溫柔味。（圖／品牌提供）



STUART WEITZMAN招牌過膝靴，是女星鞋櫃中必備的「美腿神器」，台灣女星侯佩岑日前出席活動才表示「女生人人都要有」、「鞋櫃就有灰、黑、咖三色常常穿」，過膝靴是她能穿得更短的性感利器。自然，在楊冪合作系列中過膝靴也是招牌設計。

▲台灣女星侯佩岑也是SW的粉絲，自爆鞋櫃超多雙。（圖／品牌提供）



首席設計師Edmundo Castillo，在長靴、短靴、包款上點綴珍珠與亮面蝴蝶結，在靴款的鞋面邊緣用珍珠圍繞點綴，白色的珍珠剛好完美成為黑色靴款的亮點，能達到與個性鉚釘差不多的裝飾效果，但又更溫柔的表現個性，同時帶一點優雅氣質，很有女人味。

▲（左起）5050 PEARL black suede gabardine（NT$32,600）、FIFER PEARL black suede gabardine（NT$28,500）。（圖／品牌提供）



▲（左起）LIVIA PEARL black suede gabardine NTD （NT$34,900）、DELLA QUILTED PEARL SMALL black dress nappa handbag（NT$25,800）。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

其中一款AVITA鏤空短靴則在外腳踝點綴蝴蝶結裝飾，設計師Edmundo Castillo為了製作而寫下的西班牙文筆記，在楊冪的建議下，被保留下來，成了踝靴高跟鞋上的亮點細節，相當有意思。

▲AVITA踝靴高跟鞋，保留設計師筆記，成為特別鞋面細節。（圖／品牌提供）