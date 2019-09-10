幫兒買新鞋！老父皺手掏舊盒低頭數「存多年零錢」結帳…佝僂身影逼哭網

實習記者陳妙津／綜合報導

菲律賓網路近日流傳一組照片讓網友們看了都大呼感動！一名老父親帶著兒子去鞋店買鞋，結帳時只見他拿出一個陳舊盒子，裡面裝著許多零錢要付帳，原來這是他存了多年的血汗錢，只為了要幫兒子買雙新鞋。

據馬來西亞《中國報》報導，照片中的老父親身形佝僂，一雙滿布皺紋的雙手細心數著鐵盒內零錢，這些錢是他省吃儉用好幾年才存下的，終於存足夠錢帶著兒子到鞋店買鞋，盡管家境並不優渥，但仍想盡一切努力，給孩子滿滿父愛。結帳時他拿出一個舊舊的盒子，從裡頭慢慢地將硬幣一塊一塊拿出來數，最後湊足了錢能夠買鞋時，他露出滿足的微笑，就像是自己要買鞋一樣開心。

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▲他低頭的身影讓許多網友都深感不捨。（圖／翻攝自Philippine trends and news臉書）





▲湊齊了買鞋的錢，老父親露出滿足的微笑。（圖／翻攝自Philippine trends and news臉書）

照片被粉專「Philippine trends and news」分享後，吸引1千多人按讚，270人分享，網友們看了也相當動容，不少人回憶起爸爸的父愛，「父母願為孩子做所有事」、「父愛大過天」、「向爸爸致敬」、「父愛已經寫在孩子的心上」、「孩子要珍惜啊」、「是爸爸給的祝福」。也有許多人留言希望能找到這對父子，給予經濟幫助。

不過也有許多網友認為兒子實在不該增加父親的負擔，「慈父多敗兒」、「我要是收銀員就直接送」、「隔壁兒子還有錢染髮？」、「都這麼大了，自己去找工作啦」。

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