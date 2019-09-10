歐陽娜娜機場私服變「假小子」！撞衫星二代鮮肉　網驚：細節都一樣

▲歐陽娜娜撞衫同是星二代的「他」引發網友熱議。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

年僅19歲的人氣女星歐陽娜娜，不僅廣告代言接到手軟，私下服裝品味也總是引起外界關注。近日她低調現身機場，然而卻發現身上的牛仔外套撞衫了這號小鮮肉，引起網友驚呼，「原來是這樣」、「難怪歐陽娜娜最近打扮很中性。」

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▲歐陽娜娜穿著Fear of God墨綠色牛仔外套，演繹中性帥氣風格。（圖／CFP）

歐陽娜娜備受時尚界喜愛，一舉一動都成為焦點。一向穿衣頗有個人特色的她，最近打破甜美風格，6日低調現身機場，戴起常見的黑色口罩，一頭烏黑披肩長髮，幾近素顏的清秀面容頓時成為焦點。

歐陽娜娜此次私服選擇了潮牌Fear of God的oversized墨綠色牛仔外套，該款式十分搶手，獨特的做舊造型和破洞設計成為亮點，也是不少潮人必買的配件之一。歐陽娜娜下身則是搭配直筒黑褲以及PRADA黑鞋，一甩過往甜美形象，完美詮釋假小子風格，大步大步向前走，濃厚星味藏不住。

▲歐陽娜娜與陳飛宇撞衫，兩人早在2017年就曾拍攝雜誌封面。（圖／翻攝自微博）

不過照片曝光之後，也被眼尖網友發現，撞衫了名導演陳凱歌之子陳飛宇，不僅款式相同，連刻意的破洞處都一模一樣。然而同是星二代的兩人早有合作，不僅演出電影《秘果》，也在2017年時一同拍攝大陸時尚芭莎十月封面。在畫面中，歐陽娜娜紮起俏皮的三股辮，將下巴輕輕靠在陳飛宇頭上，更穿著同色的針織毛衣，演繹清新的情侶感。事後也獲得網友回應，「很配」、「難怪歐陽娜娜最近打扮很中性。」



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