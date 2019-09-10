日本8成女生都愛用！網友敲碗ALBION夢想粉餅，今天開賣

▲粉餅便利好攜帶，持妝度優秀在日本非常受歡迎。（圖／翻攝IG/aoihamada、albion_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

ALBION「潤雪膚系列粉餅」今（9/10）推出升級版，粉底更輕盈好推，一抹融入肌膚，結合粉底液的優點與粉餅的清爽，且擁有中度遮瑕力，外出只要帶這一盒就輕鬆搞定。

彩妝市場的液狀粉底不斷推陳出新，粉底液和氣墊粉餅可說是大宗，但無論新品如何更迭，依然撼動不了日系粉餅的地位。粉餅使用方便、好上手，針對台灣氣候又有出色的控油持妝效果，講求妝感精緻的女生一定會有。

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在日本，粉餅更是壓倒性獲得底妝類勝利，也因應各種膚質推出多種選擇，其中ALBION的「潤雪膚粉餅系列」特別受到日本女性的歡迎，如同其名，細膩質地和出色的妝效，創造出如雪絨一般白皙美麗、無瑕膚質。

台灣奧碧虹總經理陳靜怡Daphne 表示，ALBION 一直想為女性創造一款『夢想粉餅』，解決女性使用粉餅的疑慮，讓想使用或正在使用粉餅的女性朋友，能同感受「輕盈度」「精緻度」「舒適度」與「持妝度」，其實這些元素是可並存在粉餅中的，不必妥協於任何一點。

貴婦品牌VALMONT也在今年首度推出屹麗聚效絲絨粉餅，屹麗聚效絲絨粉餅延續『屹麗聚效系列』極具珍稀的特色，將粉餅科技再升級，具有如同美肌 模式般的柔焦效果，讓肌膚一整天都能維持天鵝絨般的細緻柔滑觸感。

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