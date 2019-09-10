吃貨必轉！日本超擬真1：1卡樂比洋芋片吊飾　掛在身邊很吸睛

編輯／JJ 圖／翻攝自https://www.takaratomy-arts.co.jp、Amazon

還記得當年紅極一時的「薯條三兄弟」和「Jagabee薯條先生」嗎？除了炸薯條零食，日本還有許多暢銷的洋芋片都是出自零食生產大廠卡樂比Calbee，不論國內、國外人氣都超高！同樣身為扭蛋生產大國，TAKARA TOMY公司旗下品牌「T-ARTS」，將眾人愛不釋手的洋芋片做成了扭蛋吊飾～

這次的Calbee洋芋片吊飾轉蛋系列，已經來到了第六彈！預計將於今年10月上市。一款扭蛋能推出到第六彈可見它的人氣程度，能讓人這麼想收藏的原因之一就是因為它非常「擬真」，不僅是大小與真實洋芋片相當，就連上方的佐料、波紋，那種不規則的小氣泡，全都做得一模一樣，如果混在洋芋片中肯定會誤食！

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此系列扭蛋中總共有六款，都是市面上非常暢銷的洋芋片商品，像是上方的淡鹽味洋芋片、海苔鹽味洋芋片和披薩洋芋片，與下方的蝦味條、淡鹽味硬洋芋片與沙拉味薯條，每一款都非常好吃，轉一個自己喜歡的口味掛在身邊，平時還能望梅止渴呢～

▲第五代Calbee洋芋片扭蛋。

現在的扭蛋可說是無奇不有，可愛的款式固然受到喜愛，不過近年來越獵奇反而越能激發大家收集的慾望！喜歡這種超擬真食物扭蛋系列的朋友，除了10月即將推出的Calbee洋芋片轉蛋，還有很多種食物可以選擇，想是之前推出過的壽司吊飾、炭烤串燒或是早餐食材，都非常受歡迎，到扭蛋機台前晃一圈，也很容易發現各種食物系列喔～

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