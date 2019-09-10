台灣觀光客最愛！日本酒「獺祭」爆疏忽「濃度異常」　26萬瓶將回收

▲日本酒「獺祭」是許多台灣觀光客喜愛的伴手禮之一。（圖／翻攝自Facebook／獺祭/旭酒造中文粉絲頁面）

記者林瑩真／編譯

日本酒「獺祭」由山口縣知名酒廠「旭酒造」所生產，向來是台灣觀光客最愛伴手禮之一。不過現在傳出因員工疏失，有4種「獺祭」酒精濃度標示錯誤，「旭酒造」酒廠9日宣布將回收將近26萬瓶「獺祭」。

綜合日媒報導，旭酒造聲明，今年4月、5月及7月製造的「獺祭 純米大吟釀 精碾三割九分」、「獺祭 純米大吟釀45」、「獺祭 等外」、「獺祭 等外23」，一共4種品項的酒精濃度因員工疏失而與標示不符合。

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因此，將收回12萬8730瓶一升裝（1.8公升）、13萬1765瓶四合裝（720毫升），逾26萬瓶「獺祭」，總零售價約為6億5000萬日圓（約新台幣1.9億元）。

報導指出，內部調查發現員工將酒精濃度17％的原酒加水稀釋成16％的過程中，疏於攪拌，導致商品中混有酒精濃度為17％、12％的酒，雖不會對人體造成傷害，但旭酒造仍決定回收所有疑似有問題的品項，避免造成消費者困擾。