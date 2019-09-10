物理不及格！老師給「燒炭」3選擇換成績…高中妹慘燒成重傷

▲高三女被迫幫老師做實驗慘毀容。（圖／翻攝自FB／แซม คนบ้านนอก）

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國坤敬府（Changwat Khon Kaen）喃澎縣17歲少女佤莎娜（Wasana Larnbut）因物理考不及格，被物理老師約談，老師給了她3項選擇，做到其中一項才能讓她成績變及格，不過在客觀條件下，無奈的佤莎娜只能選擇幫老師做「燒炭實驗」。沒想到過程中意外引火燒身，導致她全身重度燒傷，宛如黑炭般躺在醫院病床上，但物理老師卻推卸責任，讓她的哥哥氣到將此事po網。

請繼續往下閱讀...

▲佤莎娜從頭到腳都燒成重傷，看得家人好像心疼。（圖／翻攝自FB／แซม คนบ้านนอก）



綜合泰媒報導，佤莎娜目前就讀高三，因為物理成績不及格，被物理老師叫到辦公室要求「三選一」：1.是一直補考到及格為止，2.是送禮給老師，3.則是幫忙老師做燒炭實驗。沒錢又成績不佳的佤莎娜別無選擇，只好選擇第3項燒炭實驗。

實驗過程中，佤莎娜在沒有防護裝備，以及專業人士的協助下，當她將汽油倒入炭爐內點火時，火焰從炭爐噴出直竄到她身上，導致佤莎娜全身重度燒傷，被送到當地醫院治療1週，才能返家接受後續治療。

▲佤莎娜無奈地坐在病床上，但涉事老師卻只來趟望過一次。（圖／翻攝自FB／แซม คนบ้านนอก）



事故發生後，物理老師卻避不見面，只有到醫院探望過一次，還不斷卸責，讓佤莎娜的家人感到十分憤慨，直將把此事公開在網路上。

佤莎娜說，事故後，因為害怕老師而不敢去學校上學，目前都是靠電話討論賠償事宜。佤莎娜的哥哥則表示，醫藥費以學校事故險和泰國醫保支付，不至於讓家中陷入經濟危機，但實驗時老師完全沒有輔助也沒指導，出事後卻卸責，絕對要提告到底。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

