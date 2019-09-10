交往3年女友婚禮前突然去世　傷心男一個月後「心碎」身亡

▲痛失未婚妻的打擊，竟然讓男子傷心而死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名41歲男子與交往3年的女友即將步入禮堂，對方卻在大喜日前突然過世，嚴重的打擊讓他出現「心碎症候群」(broken heart syndrome)，一個月後也隨著對方的腳步「心碎」病逝，親友為了紀念他，在募款網站JustGiving發起活動，希望大眾能幫忙以他的名義為慈善組織募款。

來自萊斯特郡(Leicestershire) 欣克利市(Hinkley)的男子庫柏(Stuart Bear Cooper)，求學時期結識未婚妻克里(Kerry)，2人直到3年前開始交往，並在去年聖誕節訂婚，然而就在2人籌劃今年要走入禮堂時，克里卻在今年7月突然過世，導致他因「心碎症候群」引發心臟病變，一個月後也不幸過世。

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身為庫柏多年好友的亞當傷心表示，「他花了很長的時間去尋找完美的另一半，當他發現終於找到自己的靈魂伴侶時，他真的很開心，結果卻因為傷心過世，我現在唯一的安慰是，只能想著他在天堂已經和克里相聚了，我很想他，每天都和他說話」。

庫柏的姊姊科斯蒂(Kirsty)在JustGiving網站上發起募款活動，因為對方生前最喜歡小孩，所以希望能以他的名義，為幫助喪親兒童的慈善組織The Laura Centre募款，她在頁面上寫著，「庫柏有一顆慈愛的心，在世界上最愛他的家人和朋友，他從來不是一個重視錢財的人，我們真得很想以他的名義去做一些正面的事情。」

「心碎症候群」的起因，通常與患者情緒上受到重挫，如親人去世、愛人離開、家暴等相關原因，引發心肌梗塞、心臟病發類似症狀，在醫學上又被稱為「章魚壺心肌病變」(Takotsubo cardiomyopathy)。

▼家人希望能以男子的名義募款，遺愛人間。（圖／翻攝自募款網站JustGiving）