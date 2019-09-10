偷卡盜領現金被抓包　他慘被鄉民私刑圍毆...當場斬斷生殖器

▲男子盜領錢財，慘遭鄉民私刑虐待。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非林波波省(Limpopo Province)一名男子因為偷竊女子信用卡並盜領，慘遭憤怒鄉民圍毆並處以私刑，生殖器還慘被砍斷，由於情況十分，目前仍在醫院裡為自己的生命奮戰。男子的另外2名同夥也遭人毆打受傷，出院後已被警方拘留，之後將面臨庭審。

警方發言人恩波各佩(Moatshe Ngoepe)表示，事件3日上午9時發生在距離彼得堡市(Polokwane)約140公里的Bungeni區，搶匪從一名正在酒吧領錢的女子身上搶奪金融卡，並在附近的另外一台ATM盜領款項。

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受害女子手機收到銀行簡訊，得知有人正在盜領她戶頭，前往現場果然遇到正在犯案的3名嫌犯，她立即大聲呼叫，引來附近一大群民眾幫忙圍捕嫌犯。目擊者表示，在場民眾不但用棍棒、石頭毆打3人，還有人脫下其中1人的褲子，斬斷了對方的生殖器。

警方後來接到報案，前往現場制止了民眾的私刑，並將3名嫌犯送到附近的Elim醫院接受治療，男子所被切下的生殖器，也被醫護人員放置冰盒中送至醫院，目前仍在接受治療。