黃之鋒、何韻詩尋海外支持！「計畫17日赴美國會」談反送中

▲何韻詩（左）與黃之鋒（右）將出席17日美國國會舉辦的聽證會。（圖／翻攝自何韻詩、黃之鋒臉書粉專）

記者朱世凱／綜合報導

香港歌手何韻詩和眾志秘書長黃之鋒計畫在17日出席美國國會聽證會，並且提供有關香港反送中的第一手資料，促使美國國會盡快通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。據悉，黃之鋒這段期間也正積極到海外遊說尋求支持，除了近日赴台灣拜會各政黨外，也規劃飛赴澳洲、德國等地得到支援。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今（10）日發出聲明，17日將於國會舉辦聽證會，時間預計2小時，除了何韻詩、黃之鋒將會出席外，香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人張崑陽、中國人權執行主任譚競嫦等人也都會參與聽證會。

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聲明表示，在過去的幾個月裡，數以百萬計的香港市民走上街頭示威，反對修訂逃犯條例，其中包括居住在香港的8萬多名美國人和數千名外國人；不過因為香港政府拒絕回應抗議者正式撤回引渡法案的要求，中國政府對「一國兩制」框架的不斷侵蝕，以及活動過程中缺乏民主進程，使得不滿情緒擴大了示威活動。

▼美國國會及行政部門中國問題委員會發聲明證明此事。（圖／翻攝自CECC官網）

聲明再指，香港政府對抗議者日益嚴厲的策略間接激發了抗議者與當局之間的衝突，同樣令人擔憂的是中國政府的虛假宣傳活動以及政治報復和軍事干預的威脅不斷上升，目前香港「基本法」和1984年「中英聯合聲明」所保障的香港自治和自由都比以往任何時候還要脆弱。

聲明最後提到，因為香港警方的行為和中國政府對香港自治的威脅，促使示威活動與緊張局勢不斷升級，這次的聽證會將審視香港發展與美港關係的未來。黃之鋒等人將提供有關香港時事的第一手資料，討論中國政府在香港政治危機中的角色，並且向美國政府與國會提供建議。

▼香港機場先前湧入許多黑衣人聚集抗議。（圖／資料照）