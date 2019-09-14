Swatch毛小孩錶卡哇伊　狗骨頭當錶環

▲Swatch近期推出以狗為主題的一系列新錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

可愛毛小孩攻佔時尚圈，珠寶品牌Qeelin有Wang Wang系列狗狗造型珠寶，流行腳步不停歇的腕錶品牌Swatch，則迎來最新系列I LOVE YOUR FOLK迎來5款狗兒錶，面盤呈現小狗臉孔，耳朵則延伸至錶圈，模樣卡哇伊，你家的狗寶貝入設計了嗎？

請繼續往下閱讀...

▲時尚貴賓犬腕錶（左）2,050元，俏皮秋田犬腕錶2,050元。

Swatch為此系列拍攝形象照，模特兒抱著與腕錶相同的毛小孩一同入鏡，相映成趣。5款錶分別以貴賓狗、秋田犬、英國卡可犬、巴哥犬與雪納瑞為主角，除了頭像吸睛，細看穿過錶帶的錶環也有設計巧思，例如巴哥犬錶環配有金色吊牌、卡可犬腕錶的錶環則是骨頭造型。

▲貼心可卡犬腕錶的錶環為狗骨頭造型2,050元。

除了可將毛小孩腕錶戴上手，不少品牌還推出吊飾可裝飾包包，Coach即推出棒球手套鞣製皮革或金屬製成的小狗拼圖掛飾、與DISNEY合作的「ONE HUNDRED AND ONE DALMATIANS」俏皮小狗主題吊飾，掛在包上或鑰匙圈上更添童趣。

▲Coach DALMATIN小狗吊牌（左）1,900元，小狗拼圖掛飾7,500元。（圖／翻攝Coach官網）