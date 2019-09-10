連敗！英國會再度否決強生提前大選　邁入休會5周至10月14日

▲英國首相強生屢次在國會受挫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）9日在下議院動議提前大選，不過只有獲得293票支持，遠低於門檻。反對派議員早前表態，不會支持10月15日提前舉行國會大選，且必須實施阻止「無協議脫歐」（Boris Johnson）的法案。同時，英國國會9日結束議程後將暫停5周，直到10月14日才開議。

BBC報導，目前英國法律規定，無論是否有達成協議，英國將於10月31日離開歐盟，這也是強生多次誓言的。強生此次二度向國會提議提前大選，然而議員再度投票否決，等於他第6次在國會挫敗。

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脫歐風波鬧得沸沸揚揚，英國下議院議長貝爾考（John Bercow）宣布，他將於下次大選或是10月31日辭職，看哪件事情率先發生。他表示，自己的10年任期來到尾聲，很榮幸過往能擔任議長。

▲英國國會下議院議長貝爾考宣布下台。（圖／路透）



上議院議長福勒（Norman Fowler）與議員上周提出避免無協議脫歐的法案，如今也正式生效成為法律，內容包括要求強森延長脫歐大限3個月，等於拉到明年1月31日，有個例外情況是，除非強森可以在10月19日以前說服國會通過無協議脫歐或是脫歐協議。

CNN指出，強生任職英國首相才7周，看起來卻像對脫歐議題束手無策。議員9日除了否決強生提前舉行大選的提議，還敦促他的高級助手公開所有暫停國會相關的私人訊息內容。

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