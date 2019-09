43歲單親爸被誣「手機存滿戀童A片」鄰居面前上銬　4月後心臟病發亡

▲巴克梅爾被汙衊戀童,在鄰居面前被上銬。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國奧勒岡州泰格德(Tigard)43歲男子巴克梅爾(Jeffrey Buckmeyer)2018年7月時,被目標百貨(Target)員工指控持有大量虐童、戀童的色情影片,在鄰居面前被FBI上銬逮捕,經歷調查4個月後無罪撤案,但是4月時心臟病發驟逝。他的家屬認為,汙衊造成的心理壓力與創傷,導致男子病發死亡,提告求償100萬美元(約為新台幣3119萬美金)。

Family of man who died of a heart attack after being falsely accused of having child pornography on his phone by a Target employee sues for $1MILLION https://t.co/BMLaEIRFdo

請繼續往下閱讀...

《奧勒岡人》報導,巴克梅爾想要整理iPhone6的儲存空間,於是到目標百貨電子產品部門求助。一名員工說,在手機中看見一個資料夾,裡頭有超過1000張兒童色情片,他向警方與FBI供稱,好奇看了15至20張照片,其中有不同種族、至多10歲的裸體女孩被綁縛住,「貌似正在經歷虐待狂的性虐。」

►修圖修到厭世!這款CP值很可以



巴克梅爾1個月後在眾目睽睽下被上銬、逮捕,電子設備當場沒收。根據起訴書,FBI始終找不到任何持有虐待或戀童影片的證據,最後撤銷案件。雖然男子被宣告無罪,但是4月時卻突然心臟病發死亡。

Oregon man was falsely accused by Target employee of having child porn. Soon after, he died.

根據了解,巴克梅爾是一名獨居的單親爸爸,平時與住在加州、10多歲的女兒分隔兩地。起訴書寫到,家屬認為,男子承受汙衊與調查偵訊,因戀童癖的指控,被鄰居們以異樣眼光看待,甚至遭限制與孩子相處的時間,種種壓力導致心臟病發,控訴目標公司怠忽職守、錯誤逮捕、蓄意施加痛苦情緒。

律師富勒(Michael Fuller)表示,巴克梅爾沒有犯罪前科,只有違規停車的紀錄,員工的汙衊「導致嚴重痛苦情緒」,「就我所知,他是一個正直的人,在泰格德好好過著自己的生活。」他指出,目標的錯誤通報浪費FBI的時間與資源,「那些原本可以用來追捕真正的罪犯。我們希望,這一起訴訟將能改變目標的政策,類似的事情也不會再發生在無辜受害者身上。」