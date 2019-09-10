「美中達成概念性共識」下月第13輪談判　美財長：經濟很棒！

▲美國財政部長梅努欽說明美中貿易談判取得積極進展。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）9日發表他對美國經濟的樂觀看法，在與中國的貿易戰期間，他並未看到經濟衰退的影響。另外他也表示，中美貿易談判已取得很大進展，副部長級別的會談將於本月進行，中國國務院副總理劉鶴等人則預計於10月來到華府繼續談判。

儘管貿易戰影響美國消費者，梅努欽卻相當樂觀，他接受《福斯財經網》訪問後告訴記者，「毫無疑問，美國經濟狀況非常好，在我們放眼整個世界時，不用懷疑，中國正在放緩，歐洲也在放緩，美國則是世界的亮點。」

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梅努欽向《福斯財經網》表示，美政府還沒看見貿易戰升級對經濟造成任何影響，反而，美國經濟今年底會非常強勁，且未來沒有衰退跡象。他承認，某些情況下，企業確實會遇到困難，不過川普政府在基礎管理流程方面做得非常好。

梅努欽預測，美中將在貿易問題達成協議，然而，就算美國經濟放緩，川普也不會退讓，「他們將來這邊，我認為這是一種有誠意的表現，代表他們希望繼續談判，我們也準備好。」至於人民幣操縱的問題，梅努欽則表示會成為之後的談判重點。

梅努欽提到，若達成協議該如何執行，美中雙方在這領域至少達成「概念性共識」。據了解，中國副部長級別官員預計9月中旬訪問華府，劉鶴、中國人民銀行行長易綱、梅努欽等人則計畫10月初在美國會晤，展開第13輪貿易談判。

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