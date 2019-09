惡毒「假寡婦」入侵！男子大腿遭咬5次「紅腫潰爛」　2個月無法走路

▲假寡婦蜘蛛。(圖/翻攝自維基百科)



記者張方瑀/綜合報導

英國26歲男子皮爾斯(Lewis Pearce)和年僅3歲的兒子,日前在家中被有毒的「假寡婦蜘蛛」咬傷,皮爾斯甚至被連續咬了5次,導致他傷口潰爛發炎,已經2個月沒有辦法下床走路,連帶工作與日常生活都受到影響。所幸兒子只有輕微咬傷,否則若是毒液過多,很有可能會因此喪命。

皮爾斯2個月前在家中遭「假寡婦蜘蛛」(false widow spiders)咬傷,而且還連續咬了5次,導致他大腿上的傷口大面積紅腫潰爛,還不時會流出黃色的膿。皮爾斯說,他的3歲兒子佛雷迪(Freddie)也有被咬,但傷勢較輕,「我家中還有其他2個孩子,所以我非常擔心他們也會在睡覺時被咬傷。」

這2個月皮爾斯只能待在家中,甚至沒辦法下床走路,否則傷口就會劇痛無比,「我沒辦法出門工作,甚至因為傷口不能碰水,讓我連洗澡都有問題,不曉得下個月的房租該如何是好。」其他住戶也有反應,這棟住宅的每層樓至少都有幾隻假寡婦蜘蛛,但他們要求社區委員會除蟲,卻被以沒有其他人被咬而拒絕。

野生動物基金會專家朗布爾(Dave Rumble)表示,假寡婦蜘蛛是夜行性動物,最大可達14公分,目前最常見於英國南部,喜歡溫暖乾燥的環境,所以每到冬天,英國南部就會出現許多被假寡婦蜘蛛咬傷的病例。若要有效預防蜘蛛入清,民眾須隨時保持家中整潔,讓蜘蛛無縫可躲,或是在縫隙噴灑殺蟲劑。

