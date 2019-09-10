惡毒「假寡婦」入侵！男子大腿遭咬5次「紅腫潰爛」　2個月無法走路

▲假寡婦蜘蛛。（圖／翻攝自維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

英國26歲男子皮爾斯（Lewis Pearce）和年僅3歲的兒子，日前在家中被有毒的「假寡婦蜘蛛」咬傷，皮爾斯甚至被連續咬了5次，導致他傷口潰爛發炎，已經2個月沒有辦法下床走路，連帶工作與日常生活都受到影響。所幸兒子只有輕微咬傷，否則若是毒液過多，很有可能會因此喪命。

A dad was unable to walk for two months after he and his son were ravaged by false widow spiders https://t.co/IyjTIdU0TL

請繼續往下閱讀...

皮爾斯2個月前在家中遭「假寡婦蜘蛛」（false widow spiders）咬傷，而且還連續咬了5次，導致他大腿上的傷口大面積紅腫潰爛，還不時會流出黃色的膿。皮爾斯說，他的3歲兒子佛雷迪（Freddie）也有被咬，但傷勢較輕，「我家中還有其他2個孩子，所以我非常擔心他們也會在睡覺時被咬傷。」

這2個月皮爾斯只能待在家中，甚至沒辦法下床走路，否則傷口就會劇痛無比，「我沒辦法出門工作，甚至因為傷口不能碰水，讓我連洗澡都有問題，不曉得下個月的房租該如何是好。」其他住戶也有反應，這棟住宅的每層樓至少都有幾隻假寡婦蜘蛛，但他們要求社區委員會除蟲，卻被以沒有其他人被咬而拒絕。

False Widow spiders leave removal man unable to walk after biting him five times https://t.co/OOZ3GGHpjH

野生動物基金會專家朗布爾（Dave Rumble）表示，假寡婦蜘蛛是夜行性動物，最大可達14公分，目前最常見於英國南部，喜歡溫暖乾燥的環境，所以每到冬天，英國南部就會出現許多被假寡婦蜘蛛咬傷的病例。若要有效預防蜘蛛入清，民眾須隨時保持家中整潔，讓蜘蛛無縫可躲，或是在縫隙噴灑殺蟲劑。

►生火了！連我媽都用到發光

