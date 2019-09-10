抗議奏效！俄執政黨「莫斯科議會大失1/3席位」　支持率10年最低

▲俄羅斯總統普丁8日也現身參加全國地方議會選舉的投票。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯媒體9日公布最新數據，8日全國地方選舉中，執政黨「統一俄羅斯黨（United Russia）」在莫斯科市議會贏得25席，雖然仍占多數，但是失去1/3席位，支持率降到10多年來最低點。據悉，俄羅斯中央選舉委員會7月拒絕獨立候選人登記，引發5萬多人走上街頭，要求「公平選舉」，是近幾年來規模最大的示威行動。

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▲支持普丁的執政黨在莫斯科議會失去1/3席位。（圖／路透）

本屆莫斯科議會的45席位中，支持普丁的統一俄羅斯黨贏得25席，聯邦共產黨（Communist Party）贏得13席，亞博盧黨（Yabloko Party）贏得4席、 公正俄羅斯（Fair Russia Party）占了3席。雖然執政黨在莫斯科失利，可是於聖彼得堡與其他15行政區仍大獲全勝。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此表示，政府認為統一俄羅斯雖然在莫斯科受挫，但是表現良好，「展現了它的領導能力。」普丁的支持率略為下滑，但是仍然超過60％，遠遠勝過其他政治人物。

▲俄羅斯5萬人走上街頭，要求「公平選舉」。（圖／路透）

《路透社》報導，俄羅斯5年多以來低薪問題越來越嚴重，養老津貼卻持續上升，民怨四起。中央選舉委員會7月時，拒絕獨立候選人登記參加9月地方選舉，稱因「連署人數不足」，讓支持率跌到10多年來最低，爆發大規模示威。許多執政黨籍的候選人紛紛脫黨參選，明顯想和統一俄羅斯畫清界線。

據悉，許多俄羅斯民眾發現，有些選民往票匭中塞進許多張選票，拍下影片後上傳到社群媒體。至少6名士兵向《路透社》爆料，他們被迫去投票，還要提供照片證據，向上級回報。國防部目前沒有對此回應。

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