川普老是說溜嘴！CNN：美已撤走普丁身邊間諜　情報員嘆「巨大損失」

▲川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

CNN獨家指出，多名美國白宮官員表示，因為擔心美國總統川普（Donald Trump）「多次且錯誤地」洩露機密情報，所以他們在2017年撤走了在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）身邊多年的高階間諜，可以取得普丁辦公桌上的文件照片。情報官員指出，撤離該名間諜的損失非常巨大，很難再培養或是尋找可取代的消息來源。

匿名官員指出，這項決定是在2017年5月確認執行，當時川普在白宮橢圓辦公室與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、時任俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）會面，並討論了有關以色列提供敘利亞境內ISIS消息等機密情報。官員表示，雖然討論的內容未與間諜直接相關，但促使情報官員重新思考間諜曝光的風險。

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EXCLUSIVE: The US extracted one of its top spies from Russia in 2017, worried about exposure and Trump’s handling of intelligence https://t.co/lRDe9TaTTk

時任中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧（Mike Pompeo）曾告訴川普政府官員，關於這個高階間諜的消息已經太多，提早撤離是必須的保護措施，但蓬佩奧的發言人尚未給予回應。一位匿名官員也表示，有不少媒體在猜測這名間諜的存在，若是新聞曝光，會威脅到間諜的人身安全，所以最終決定先撤離。

根據消息指出，該名間諜是美國在俄羅斯內部最高級別的消息來源，他與普丁相當親近，甚至可以拍攝到普丁辦公桌上的文件照片，並已經持續10多年向白宮提供秘密消息。

美國情報官員認為，在美俄兩國關係日漸緊張之際，失去一個了解克里姆林宮內部運作、了解普丁想法與計畫的消息來源影響非常巨大，「很難再培養或是尋找可取代的消息來源，這損失非常巨大，尤其俄羅斯的監視與安全措施越來越嚴格，無法在一夜之間再重新找到這樣的消息來源。」