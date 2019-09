川普老是說溜嘴！CNN：美已撤走普丁身邊間諜　情報員嘆「巨大損失」

▲川普與普丁在大阪G20場邊會晤。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

CNN獨家指出,多名美國白宮官員表示,因為擔心美國總統川普(Donald Trump)「多次且錯誤地」洩露機密情報,所以他們在2017年撤走了在俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)身邊多年的高階間諜,可以取得普丁辦公桌上的文件照片。情報官員指出,撤離該名間諜的損失非常巨大,很難再培養或是尋找可取代的消息來源。

匿名官員指出,這項決定是在2017年5月確認執行,當時川普在白宮橢圓辦公室與俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)、時任俄羅斯駐美大使季瑟雅克(Sergey Kislyak)會面,並討論了有關以色列提供敘利亞境內ISIS消息等機密情報。官員表示,雖然討論的內容未與間諜直接相關,但促使情報官員重新思考間諜曝光的風險。

時任中央情報局(CIA)局長的蓬佩奧(Mike Pompeo)曾告訴川普政府官員,關於這個高階間諜的消息已經太多,提早撤離是必須的保護措施,但蓬佩奧的發言人尚未給予回應。一位匿名官員也表示,有不少媒體在猜測這名間諜的存在,若是新聞曝光,會威脅到間諜的人身安全,所以最終決定先撤離。

根據消息指出,該名間諜是美國在俄羅斯內部最高級別的消息來源,他與普丁相當親近,甚至可以拍攝到普丁辦公桌上的文件照片,並已經持續10多年向白宮提供秘密消息。

美國情報官員認為,在美俄兩國關係日漸緊張之際,失去一個了解克里姆林宮內部運作、了解普丁想法與計畫的消息來源影響非常巨大,「很難再培養或是尋找可取代的消息來源,這損失非常巨大,尤其俄羅斯的監視與安全措施越來越嚴格,無法在一夜之間再重新找到這樣的消息來源。」