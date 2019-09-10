美前防長馬提斯：反送中「非內政」　基於道義要跟港人站一起

▲ 美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）9日表示，香港「反送中」示威遊行並非中國大陸的「內部事務」，美國應該要在道義上，向示威者提供支持，「當人們捍衛遮些（權利）時，我認為我們應該跟這些人站在一起，即便只是基於道義。」

馬提斯9日出席《路透社》活動時指出，《逃犯條例》違反「一國兩制」的承諾，並直指這並不是一個「內部事務」。而美國也應該要與這些示威者站在一起，提供道義上的支持，「我們必須謹慎看待此事，但我不會說美國會派第82空降師去香港，不過若是基於道義上的表態呢？這倒是可行的，我認為，我們必須和這些人站在一起。」

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馬提斯是一位退役的四星上將，出身自海軍陸戰隊，被外界視為是總統鍵閣員，更有媒體稱他是川普政府中「最後的成年人」，曾阻止美國總統川普 （Donald Trump）下令暗殺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）。而馬提斯在2018年12月提出辭呈，並在一封毫不留情的公開信指出，「是辭職，因為總統有權力在各種事務上，選擇一位理念更合得來的國防部長」。

川普8月中表示，中國若對香港採取暴力鎮壓行動將會讓局面更加難以收拾，「一旦發生暴力鎮壓，我認為跟他們（北京當局）談判就會變得很困難。」他敦促習近平，「一定有辦法以人道的方式解決，這對美中貿易談判也是一樁好事。」

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