「車神」舒馬克轉往巴黎醫院　權威醫生主治…接受幹細胞治療

▲「車神」舒馬克2013年發生意外後至今未公開露面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《巴黎人報》（Le Parisien）指出，現年50歲的「車神」舒馬克（Michael Schumacher）已經被送往法國巴黎一家醫院進行「秘密治療」，據傳他將接受法國心血管權威醫生的幹細胞治療。

舒馬克2013年12月29日滑雪時意外跌倒，頭部受到撞擊而昏迷。2014年6月，他的病情出現轉機，也從加護病房轉入普通病房，住進療養院繼續治療、復健。舒馬克的家人對於他的病情非常保密，鮮少人知道他的近況。

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▲巴黎喬治龐畢度醫院（Georges Pompidou hospital）。（圖／路透）



《巴黎人報》報導，舒馬克已經前往巴黎喬治龐畢度醫院（Georges Pompidou hospital），準備接受幹細胞治療，據傳負責將由「治療心衰竭細胞手術先驅」梅納謝（Philippe Menasche）擔任主治醫師。不過目前舒馬克的發言人並無立即回應。

舒馬克在19年的職業生涯中一共拿下7次一級方程式（F1）總冠軍，勝場數高達91次、最快圈數77次、最多155次站上頒獎台、單季最多13勝和生涯積分1566分，這些紀錄都是史上第一人，因而被認為是車神、傳奇人物。