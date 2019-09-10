太短看不到全圖！日推20款「浮世繪保險套」　網笑瘋：改用春宮圖吧

▲日本推出浮世繪保險套，大約有20款。（圖／翻攝自推特／Joanna_MissLi）

記者林瑩真／編譯

日本保險套大廠「岡本」（オカモト）調查發現，有7成的日本人性愛不戴套，更不會特別用保險套防範性病。在即將迎接2020年東奧廣大人潮的情況下，「岡本」推出最新「浮世繪保險套」，希望吸引外國人注意，同時提高日本國內防範性病的意識。

綜合日媒報導，由於日本人習慣性愛不戴套，讓愛滋等性病患者年年增加，不排除在2020年訪日外國人大增後，病情擴散更加嚴重。因此「岡本」與保險套商店「Condomania」合作，將日本文化的浮世繪以及活動節日（生日、萬聖節）等，印製於保險套上，試圖吸引訪日外國人，在享受魚水之歡的同時也能確保安全。

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不過此款「浮世繪保險套」也並非單純外表好看，保險套中的潤滑劑含有SPL7013、SPL7013等可抗愛滋病毒，等於有避孕及預防性感染的2種功能。預計於10月發售，10個入售價2000日圓（約新台幣580元），大約有超過20種設計款，未來也可開放客制化原創設計。

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商品消息一出，立刻引起網友討論，「這不夠長看不到全圖」、「誰在做愛的時候想看浮世繪啊」、「性慾都笑飛了」、「反正當下也看不到吧」、「這不能改用春宮圖嗎」、「有人想過浮世繪人臉的心情嗎」、「性暗示就用『妳想看看我的浮世繪嗎』」。