川普：塔利班和平會談「死透了」！　美國比過去10年更猛烈打擊敵人

▲美國總統川普說,塔利班和平會談「死透了」。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

川普9日向白宮記者提到,7日被臨時終止的塔利班和平會談已經「死透了」,再次譴責對方發動恐怖攻擊,只為取得「談判優勢」殺害無辜性命。他也在推特上表示,美國士兵不應該繼續在阿富汗「當警察」,「在這4天裡,我們比過去10年中任何時候,更猛烈地打擊敵人。」

We have been serving as policemen in Afghanistan, and that was not meant to be the job of our Great Soldiers, the finest on earth. Over the last four days, we have been hitting our Enemy harder than at any time in the last ten years!

川普說,「我們一直在阿富汗擔任警察,這並不是地球上最優秀、偉大士兵的工作」,和平會談全是自己的主意,「終止也是我的主意,我甚至沒有跟其他人討論。我取消戴維營(Camp David)會談,基本上是因為他們作了絕對不該做的事。」他也數度重申,「就我看來,他們已經死透了。」

▲塔利班9月5日在喀布爾發動炸彈攻擊,奪走12條人命,其中包含一名美國大兵。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外媒報導,川普7日在推特爆料,原訂8日要分別與塔利班、阿富汗總統阿什拉夫甘尼(Mohammad Ashraf Ghani)進行和平會談,但是一聽見塔利班承認發動汽車爆炸案,奪走一名美國士兵在內的12條無辜性命,立即取消協商。他直言,無法想像有人竟為「加強談判地位」奪取無辜性命。

國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)8日對此表示,「當塔利班試圖透過國內恐怖攻擊取得協商優勢時,川普總統做了正確決定,明確表示這將不可能奏效。」他也指出,1年多以來的協商已讓塔利班同意與蓋達組織決裂,這是前幾任政府都沒有辦法做到的事情。

塔利班表示,華盛頓當局臨時取消會談,不守信用,將會「損失更慘」。發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)說,直到7日以前一切都很順利,只因一場爆炸案就退出協議,「顯示美國缺乏經驗與不成熟。」

▲美國與塔利班達成協議,準備撤離5400名駐阿富汗美軍。(圖/路透)

《美聯社》報導,一名匿名的美國官員表示,國安顧問波頓(John Bolton)認為塔利班不值得信任,不支持協議,建議川普讓駐軍減少至足以對付恐怖分子的8600人,其餘事務就「隨他去吧。」另一名不具名的阿富汗官員指出破局2大主因,一是協議沒有清楚表明美軍完全撤離的時間,因此塔利班拒絕簽約,二是甘尼不願延遲阿富汗總統大選。因為美國堅稱,如果甘尼連任,反對派會提出抗議,導致政治局勢混亂,談判將會難以進行。

根據BBC,和平會談已經進行1年多,但是塔利班從來沒有同意停止攻擊與暴力行為,今年已有16名美國士兵死亡。

