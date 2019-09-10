他性侵被黑幫逮到直接「犬刑伺候」！裸體被比特犬咬爛下體

▲墨西哥男因性侵女子，被私刑處置咬掉下體。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥首都墨西哥市傳出可怕的私刑，一名男子被指控性侵女性，竟遭幫派人士強按在地上，放出鬥牛犬進行「犬刑」，直接咬爛他的生殖器，變成一片血肉模糊。據了解，墨西哥當地黑幫動用私刑的手段越來越殘忍，且光是在今年上半年，就有超過17000人被謀殺。



英國《每日郵報》報導，這起事件據信發生在上個月，該男子年約30歲多歲，因為被當地黑幫份子指控性侵女性，遭到私刑處理。他被5名男性脫光了衣服，還帶著手銬，躺在地板上， 接著兩隻比特犬出場，其中一隻黑白相間的狗狗衝上前「開吃」，把該男的下體全都咬爛了，男子痛苦倒在地上大喊道，「拜託停止，讓我走！」

而男子大聲呼救的同時，其中一名幫派份子還摀住他的嘴，不讓他求救，而另一隻棕色比特犬則是在一旁看著，但並未加入「搶食」，最後該男的下體只剩一片血肉模糊，傷勢看起相當嚴重，但不清楚他是否有送醫，或是否活下來。



報導提到，攻擊者們刻意公開這支影片，用來警告大眾，或是其他有非分之想的人。當地媒體報導，近年來，墨西哥黑幫組織動用私刑的比例越來越高，手法也越來越殘忍。

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墨西哥擁有全球最高的謀殺率，光是在今年上半年，就已經有1萬7000人被殺害，而這個數字還不包含街頭槍擊、綁繫、人口偷渡或是其他的犯罪，大部分的犯人都是來自販毒集團或黑幫。