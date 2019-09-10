荷蘭警察爸家中開槍「射殺兩女兒後自殺」　妻子也中彈命危

▲多德勒克一處住家發生槍擊。（圖／路透 ）

記者錢玉紘／綜合報導

荷蘭南部城市多德勒克（Dordrech）在當地時間9日晚上發生一起家庭槍擊悲劇，《路透社》報導，開槍的是一名34歲的警察，他殺了自己兩個8歲和12歲的女兒後再自殺，他的28歲妻子則是受到重傷﹐已經被送往醫院，但由於傷勢嚴重，還未脫離險境。



救難人員已抵達現場協助，警方調查，這對夫妻已經協議要分開，但是仍住在一起，但目前還無法確認更多細節或是犯案動機，但應該跟家庭糾紛有關。多德勒克市長考爾夫（Wouter Kolff）在推特上提到，他將會前往案發現場瞭解狀況，並形容這是一場「嚴重的槍擊」。



多德勒克距離鹿特丹大約20公里，人口約有12萬人。

Bij het schietincident #Dordrecht #Heimerstein zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een persoon raakte zwaargewond. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk. pic.twitter.com/uTvZv8SmW0

請繼續往下閱讀...