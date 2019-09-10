現代旗下貨輪翻覆起火　4南韓船員「受困引擎室36hrs」平安獲救

▲現代旗下貨輪翻覆。（圖／翻攝自推特／USCGSoutheast）

記者錢玉紘／綜合報導

南韓現代集團旗下物流企業「現代Glovis」的汽車專用貨輪「金色光芒號」（Golden Ray）8日國東部海面上翻覆，而且起火燃燒，有4位南韓公民受困船中。9日下午，美國海岸防衛隊指出，原先受困的4人皆平安獲救，並送往醫院治療。

海岸防衛隊上尉李德（John Reed）表示，4南韓船員受困於引擎室內，並在船隻翻覆後持續想辦法拍打牆壁，發出聲音，才讓搜救隊順利找到人。搜救隊先救出其中3名船員，身體狀況都還算不錯，並且立刻被送醫院治療。

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李德提到，第4名船員則被困在引擎室的一個玻璃物體後面，跟其他人距離一個甲板寬，船體內的溫度非常高，甚至比外面還要熱，該船員已經36小時沒吃東西或喝水了，隨後也順利被救出送醫。

▲原先受困船內的4南韓船員獲救。（圖／翻攝自推特／USCGSoutheast）

《美聯社》報導，這艘貨輪原本正要離開喬治亞州的布蘭斯維克港（Brunswick）前往巴爾的摩，但在當地時間8日凌晨2點左右翻覆，並冒出猛烈黑煙，當日其中20人被順利救出，包含6名南韓人、13名菲律賓人、1名美國人，4人仍受困，救難人員確認位置之後，先在船體上挖出一個洞，以便與受困者聯繫。

目前還不清楚事故發生的原因，可能為天氣或其他因素，鄉端位仍在調查中。「金色光芒號」建於2017年，全長199.9公尺，寬35.4公尺，能運載約7400輛汽車，為馬紹爾群島籍，發生事故當下則載有4000輛汽車。

▼最後一名南韓船員獲救。

.@USCG and rescue crews have extracted the final #GoldenRay crew member safely. All crew members are accounted for. Operations will now shift fully to environmental protection, removing the vessel and resuming commerce. #HappeningNow #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/YgEM6Eb2qO