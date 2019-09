現代旗下貨輪翻覆起火　4南韓船員「受困引擎室36hrs」平安獲救

▲現代旗下貨輪翻覆。(圖/翻攝自推特/USCGSoutheast)

記者錢玉紘/綜合報導

南韓現代集團旗下物流企業「現代Glovis」的汽車專用貨輪「金色光芒號」(Golden Ray)8日國東部海面上翻覆,而且起火燃燒,有4位南韓公民受困船中。9日下午,美國海岸防衛隊指出,原先受困的4人皆平安獲救,並送往醫院治療。

海岸防衛隊上尉李德(John Reed)表示,4南韓船員受困於引擎室內,並在船隻翻覆後持續想辦法拍打牆壁,發出聲音,才讓搜救隊順利找到人。搜救隊先救出其中3名船員,身體狀況都還算不錯,並且立刻被送醫院治療。

李德提到,第4名船員則被困在引擎室的一個玻璃物體後面,跟其他人距離一個甲板寬,船體內的溫度非常高,甚至比外面還要熱,該船員已經36小時沒吃東西或喝水了,隨後也順利被救出送醫。

▲原先受困船內的4南韓船員獲救。(圖/翻攝自推特/USCGSoutheast)

《美聯社》報導,這艘貨輪原本正要離開喬治亞州的布蘭斯維克港(Brunswick)前往巴爾的摩,但在當地時間8日凌晨2點左右翻覆,並冒出猛烈黑煙,當日其中20人被順利救出,包含6名南韓人、13名菲律賓人、1名美國人,4人仍受困,救難人員確認位置之後,先在船體上挖出一個洞,以便與受困者聯繫。

目前還不清楚事故發生的原因,可能為天氣或其他因素,鄉端位仍在調查中。「金色光芒號」建於2017年,全長199.9公尺,寬35.4公尺,能運載約7400輛汽車,為馬紹爾群島籍,發生事故當下則載有4000輛汽車。

▼最後一名南韓船員獲救。

.@USCG and rescue crews have extracted the final #GoldenRay crew member safely. All crew members are accounted for. Operations will now shift fully to environmental protection, removing the vessel and resuming commerce. #HappeningNow #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/YgEM6Eb2qO