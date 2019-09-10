颱風法西登陸釀3死73傷…關東大亂影響277萬人　Sony、日產工廠關閉

▲法西颱風侵襲日本，羽田機場停車場鷹架被吹倒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

颱風法西9日挾帶強風豪雨登陸日本千葉縣，成為有紀錄以來在關東登陸最強烈風暴，受颱風影響，東京首都圈交通大亂，約277萬通勤族受影響。另外，目前已知有3人在風災中罹難，另有至少73人受傷。

颱風法西9日登陸千葉市後一路朝東北方向移動，為關東地區帶來破紀錄強風與暴雨。《讀賣新聞》報導，依據JR東日本統計，東京首都圈共有3837次列車停駛，影響人數達277萬7000人。空中交通方面，日本航空取消148個國內航班與45個國際航班，此外受鐵道與客運停駛影響，大量旅客受困成田機場。成田機場公司表示，截至9日下午10時30分，仍有1萬4100旅客滯留在機場。

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▼通勤族擠滿品川車站。（圖／達志影像／美聯社）



此外，颱風法西吹倒輸電塔，導致大規模停電。東京電力公司統計，包括東京都、千葉縣在內7個行政區共有93萬4900萬戶停電，截至10日凌晨0時仍有66萬戶尚未復電，其中大多數位於千葉縣。

法西帶來的強風威力驚人，全日本共有15處測站觀測到最大瞬間風速新紀錄，包括9日上午在千葉市中央區觀測到的每秒57.5米（相當於17級風），以及成田機場觀測到的每秒45.8米（相當於15級風）。

《讀賣新聞》統計，包括東京在內1都6縣共有73人在颱風中受傷，另外在東京都世田谷區，1名50多歲女性外出時遭強風吹倒撞擊頭部死亡，千葉縣大多喜町森林中則有一名87歲男子，疑似在撤走倒下樹木時遭壓死。

另據NHK報導，神奈川縣橫須賀市海上自衛隊基地中，9日清晨一名47歲男性作業員在基地內修理發電機時，疑似遭強風從2樓高處吹落而死亡。

Sony公司表示，位於千葉縣木更津市的工廠受停電影響，自9月上午起即陷入停擺狀態，何時能夠復工仍不得而知，公司已經通知工廠700名員工在家待命。Sony公司更津市工廠主要負責生產PS4家庭遊戲機，同時也是PS4的主力生產據點。

日產汽車也表示，位於神奈川縣追濱與橫濱的2座工廠受颱風影響發生積水，自9日上午起停工。報導指，橫須賀市追濱工廠主要生產車體，而橫濱市橫濱工廠則生產引擎。

▼千葉縣市原市一處高爾夫場圍籬倒塌，影響附近多幢民宅。（圖／達志影像／美聯社）

