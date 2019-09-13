精品美妝夯！Gucci唇膏銷量跌破眼鏡，首賣當月衝破100萬支

▲精品加持，顏值又掛保證的Gucci唇膏超值得收藏。（圖／翻攝自IG/guccibeauty，以下同）

編輯/ Lily

說到Gucci你會想到什麼？包款還是皮件？那你可就錯了！現在品牌中最夯的居然是唇膏。打從廣告在今年5月發布時，唇膏的優雅外型與豐富色選，就把大家燒得不要不要的。根據WWD報導，首款推出的58色唇膏系列，在開賣第一個月就賣超過了百萬支。

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其實Gucci並不是第一個推出美妝的精品品牌，只不過大部分精品大牌推出的美妝品，較無個人特色，色選也有限，總無法引起時髦人士的共鳴。本來只是試水溫，就連Gucci母公司Coty的CEO也承認，這次的唇膏系列是前所未有的成功，甚至亞洲單店當天就賣出了3,3000支。

為什麼這款唇膏會如此受歡迎？除了是Gucci推出的第一款唇膏外，它的奢華金管包裝搭配復古玫瑰圖騰，正中女孩心。另外醒目且有著濃烈風格的形象照，也相當深植人心，繼首款唇膏大賣後，品牌更趁勝追擊推出更多新系列美妝，真的是令人好期待呢！

Gucci Beauty（@guccibeauty）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 上午 6:41 張貼

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