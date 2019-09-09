強生「提前大選」欲再闖關　英國會將進入5周休會期

▲強生提前大選的策略料再度受挫。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國國會「反硬脫歐」法案9日獲女王伊莉莎白二世批准生效，首相強生今日打算再提動議提前大選，但由於保守黨並未過半，外界預測闖關成功機率不高。與此同時，英國國會將自9日晚間起休會5周，直到10月14日再開議。

綜合外媒報導，強生（Boris Johnson）先前獲得女王准許暫時關閉國會，直到10月14日國會再度開議後，距離10月31日脫歐大限僅剩下2個星期。對此，反對派議員火速通過反無協議脫歐法，要求英國政府必須在10月19日前與歐盟達成新協議，或是徵得國會多數同意，否則就必須再向歐洲理事會展延脫歐期限至明年1月31日。

請繼續往下閱讀...

強生立刻出招，要求10月15日提前舉行大選，但由於反對黨杯葛，加上部分保守黨議員倒戈，未通過3分之2的法定門檻。強生預料9日將再提動議，但預料仍不會通過。

由於5週休會期將在9日議程結束後開始，因此即使國會在10月14日開議後通過提前大選動議，也無法趕在脫歐大限前舉行。不過，強生日前已經誓言他寧願「死在水溝裡」，也不願向歐盟請求展延脫歐期限。