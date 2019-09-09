廈門大學教授涉「幫華為偷美國技術」　聯邦檢察官起訴

▲美檢起訴陸籍大學教授，認定他涉竊取美國技術。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

廈門大學副教授毛波（Bo Mao，音譯）遭美方指控涉嫌竊取矽谷一間公司的技術並交予華為，於8月14日在德州遭當局逮捕。毛波同意將本案移交由紐約法院審理，拘留一周後被以10萬美元保釋。

路透社報導，全案8月28日在布魯克林地區法院開庭，毛波被控電信詐欺罪名，但他拒絕認罪。報導引述訴訟文件，毛波聲稱為了學術用途，與一間未具名的加州科技公司達成協議，取得其電路板。訴狀中指控，中國某電訊巨頭試圖竊取該科技公司技術，而毛波則擔任中間人。法院文件中表明，該案件與華為公司有關。

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毛波自2018年秋季起成為德州大學客座教授。報導指，毛波最早於2017年12月，因一宗華為控告美國新創公司CNEX Labs和華為前工程師黃義仁（Yiren Huang，音譯）的民事案件而首次受到關注。

華為控告CNEX Labs和黃義仁涉嫌竊取商業機密，但CNEX Labs反指，毛波以學術研究為由要求取得CNEX Labs的電路版，卻將其用於與華為有關的研究中。報導指，陪審團認定沒有證據顯示CNEX Labs竊取華為的商業機密，黃義仁也沒有偷取華為的技術，但卻發現華為侵佔了CNEX Labs的商業機密，但也未裁定任何賠償。

目前，布魯克林聯邦法院指控華為涉嫌銀行詐欺和違反對伊朗制裁，聯邦檢方已經重新起訴有關CNEX Labs的案件。華為公司發言人表示，美方對毛波的行動是「選擇性起訴」，因為毛波從未被CNEX Labs指控，也未在華為與CNEX Labs的民事案件中作證。毛波涉及刑事案件的聽證會，預定11日在布魯克林聯邦法院進行。