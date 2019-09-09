頭戴「埔鹽順澤宮」帽子！挪威選手三鐵奪冠…本人回應了「它很神祕」

▲埃登奪冠時，頭上戴著埔鹽順澤宮帽。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）



記者柯振中／綜合報導

23歲的挪威選手埃登（Gustav Iden）獲得今年法國尼斯三鐵世界錦標賽的冠軍，他上台頒獎時，卻被眼尖的網友發現，頭上戴著彰化「埔鹽順澤宮」的帽子，讓這間宮廟瞬間爆紅。對於這頂帽子的由來，埃登也出面回應了，「當時覺得它相當神秘。」

埃登今年參加尼斯三鐵世界錦標賽時，以3小時52分35秒的成績奪冠，受到體壇矚目；不過，令人驚訝的是，埃登衝過終點線時，頭上戴著一頂藍底黃字的帽子，上面寫著「埔鹽順澤宮」。

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由於衝過終點線時，埃登頭上戴著「埔鹽順澤宮」的帽子，讓這間宮廟瞬間爆紅，被全台各地的考生、體育選手打爆電話，希望能求得一頂帽子；隨後，廟方也宣布，原來的庫存已經被搶光，目前正在趕工1000頂來讓大家免費索取。

▼埃登帶著「埔鹽順澤宮」的帽子與別人合照。（圖／翻攝自TRAITHLON LIVE.TV）



至於帽子的由來，一名網友詹森（Daniel Jenssen）則說，埃登前幾個禮拜到東京參加測試賽，比賽前剛好撿到這頂帽子，認為如果照顧好帽子，就能夠帶來好運。

隨後，埃登本人也回應，事實上，帽子是他早前參加測試賽時，在日本街頭撿到的，本來只是覺得「它很酷」，所以決定好好整理一番再戴上，「我的日本朋友也看不懂它上面寫甚麼，只說帽子很有可能是來自台灣。」

埃登最後指出，當時不曉得帽子的由來，覺得帽子被蒙上一層神秘的面紗，「但我現在終於知道它是怎麼來的了。」