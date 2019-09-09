迪麗熱巴「高衩薄紗」下凡人間！白皙長腿全都露　網讚：美出天際

▲迪麗熱巴出席頒獎典禮，美到引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴高顏值和深邃五官總是成為話題，近日出席第17屆電影表演藝術學會獎頒獎典禮，穿著開衩裸色洋裝登場，露出傲人長腿線條，難得小秀性感，引起粉絲驚呼，「太美」、「仙女下凡。」

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▲迪麗熱巴GEORGES HOBEIKA裸色薄紗美到宛如仙女。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴白皙皮膚和放電大眼深受粉絲吸引，7日出席電影表演藝術學會獎頒獎典禮，一頭浪漫的波浪捲髮宛如公主，身穿GEORGES HOBEIKA裸色薄紗禮服，獨特的斜肩設計，將迪麗熱巴傲人的鎖骨展現的淋漓盡致，走路時更翩翩起舞，不經意間露出白皙肌膚以及修長美腿，更亮眼的就屬手上的水晶手套，實在閃瞎眾人雙眼，頓時鎂光燈閃不停。

▲迪麗熱巴換上LOUIS VUITTON帥氣裙裝閃到不行。（圖／翻攝自微博）

轉眼間，迪麗熱巴換上另一套頒獎服，選擇LOUIS VUITTON帥氣裙裝亮相，以全身閃片造型坐在反光材質佈景上，更顯時尚氣息。洋裝中間更以鉚釘點綴，有別以往，在甜美之餘展現了酷帥風格，清淡的妝容上使用了珊瑚橘眼影和口紅相呼應，迷人五官令人著迷。照片曝光之後，也隨即引起網友回應，「太美了」、「美出天際」、「仙女下凡不可思議。」

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