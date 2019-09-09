溫昇豪的名錶不鎖保險箱　紀念重要時刻才不賣哩

▲入圍本屆金鐘獎最佳男主角與最佳男配角獎的溫昇豪，示範泰格豪雅陀飛輪錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

男星溫昇豪分別以《雙城故事》和《我們與惡的距離》，角逐本屆金鐘獎最佳男主角與最佳男配角，今他示範泰格豪雅（TAG Heuer）入圍今年「鐘錶奧斯卡」日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve，簡稱GPHG）的陀飛輪腕錶，謙稱「我們都入圍，錶是靠實力，我是幸運」，他以平常心看待是否拿獎，但以買錶紀念人生每個重要時刻。

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▲溫昇豪穿Boss西裝搭配泰格豪雅Carrera Heuer 02T奈米圖騰陀飛輪計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

溫昇豪不諱言去年是辛苦打拼的一年，因此才剛買一只好錶犒賞自己的辛勞，他喜歡經典但走在路上不會輕易撞錶的款式，而且不鎖在保險箱，買了一定常戴，享受被懂錶人讚賞的快樂，是否有投資考量？他表示：「完全沒考慮，單純想紀念某個時刻，未來也是傳承給小孩。」

▲溫昇豪喜歡買錶紀念人生重要時刻。

今溫昇豪展示泰格豪雅入圍本屆GPHG最佳計時碼錶獎項的Carrera Heuer 02T奈米圖騰陀飛輪計時腕錶，最具話題的設計是機芯採用碳纖維複合材質游絲，取代一般常見的Elinvar合金與矽游絲，優點是輕巧且不易受重力衝擊影響，且完全抗磁，當然也提高腕錶精準度；而面盤的六角圖形圖騰，呼應碳纖維的六角形結構。

▲Carrera Heuer 02T奈米圖騰陀飛輪計時碼錶入圍最佳計時碼錶，837,900元。

泰格豪雅另有兩款錶角逐GPHG獎項，一款是紀念MONACO 50周年而推出的EIGHTIES限量典藏版腕錶，將爭奪ICONIC最佳標誌獎項；AUTAVIA ISOGRAPH則被提名CHRONOMETRY最佳時計獎項，最終得獎名單將於11月7日在日內瓦揭曉。

▲MONACO EIGHTIES限量典藏版腕錶入圍 ICONIC最佳標誌獎項，215,400元。

▲AUTAVIA ISOGRAPH腕錶入圍 CHRONOMETRY最佳時計獎項，117,800元。