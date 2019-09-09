又戀愛了！彭于晏穿Berluti西裝拍冬季大片　超MAN手臂線條藏不住

彭于晏再度為Berluti拍攝冬季系列廣告大片，穿上皮革西裝帥氣地看著鏡頭，緊實的手臂線條也引起注目，大片中，彭于晏穿著Berluti 2019冬季系列深藍灰皮革西裝、藍色大理石紋印花真絲襯衫，以淡定之姿展現迷人的型格，皮革西裝剪裁俐落，肩線明朗，隱約能感受到彭于晏精實的好身材！

另一套彭于晏則是穿著灰色大理石紋西裝，搭配同系列的絲質襯衫以及領帶，體現出低調而沉穩的紳士品味。其花紋靈感源於 Berluti 工匠進行 Patina 手工染色所使用的大理石檯，是對品牌經典古法染色的一次致敬。金屬裝飾 Alessandro Edge 小牛皮綁帶鞋則是點睛之筆，棱角分明的輪廓在金屬貼面的裝飾下突顯出一種前衛的立體透視感，這一套彭于晏也搶先穿著出席上海電影節，更為這套西裝留下帥氣紀念照。

此次大片以「晏然於型」為主題，探索的是當代摩登紳士對於自由和平靜的一種追逐。彭于晏睿智灑脫的紳士型格以及無畏探索的人生信念，與品牌精髓和大片意境完美融合，此次大片由 Berluti 品牌創意總監 Kris Van Assche 擔任藝術指導，由全球知名時尚攝影團隊 M/M (Paris) 負責創意，並由著名攝影師 Alasdair McLellan 掌鏡拍攝。

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細數彭于晏穿過的Berluti西裝各有特色，出席Berluti 2020夏季時裝秀時，他身穿2019冬季系列勃根地酒紅色羊毛西服套裝和白色大理石花紋絲綢襯衫，以精緻剪裁和流線輪廓彰顯低調奢華，搭配白色 Stellar 休閒鞋，白色 Stellar 休閒鞋則為紳士型格帶來不羈動感，不會過於正式的氣息，又帶著點彭于晏男人與男孩間流動的獨特氣質。

今年被宣布成為Berluti品牌大使的他，先是形象照穿上全黑色帥氣的襯衫，還若隱若現展露出腹肌，完全讓粉絲們心動，無論是經典傳承的 Scritto 圖紋襯衫，還是令人驚豔的全新Andy 樂福鞋，皮革的色澤、布料的垂墜，彭于晏專注著每一處的細緻入微，沉醉於領間袖口的絲絲入扣，享受著只屬於 Berluti 紳士的晨間儀式。

彭于晏受邀遠赴巴黎體驗Grande Mesure 量身定製服務時，全程參與從量身構思到剪裁試裝的整個過程，西裝剪裁依照每位顧客的身形、尺寸與個性完美展現其體態與性格，從衣領的寬度、鈕釦的風格、襯裡的顏色，甚至於袖口的名字刺繡，彭于晏也訂製了一套深灰黑的西裝，不像黑色沉重，但實穿度更加提升！

彭于晏亮相2018微博之夜盛典時，選擇了Berluti别出心裁的長版西裝大衣搭配西裝褲與白色襯衫，襯衫的領口開到第二顆，隱約展現彭于晏的性感男人味，大衣延伸至膝蓋之下，將整體造型展現更加俐落風情。

※編輯：Sandy | 來源：Berluti |

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