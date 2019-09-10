夏綠蒂公主上學第一天：回顧皇室小朋友們開課日

今年九月，劍橋公爵和夫人Duke and Duchess of Cambridge的女兒—四歲的夏綠蒂公主Princess Charlotte，將正式去學校就讀。



上學第一天對任何家庭來說都是一個傷腦筋的時刻（特別是在全世界的關注下），不過，我們很確定這位年輕的王室成員將會被她六歲大的哥哥—喬治王子Prince George好好照顧，因為她將加入與哥哥一樣的學校，位於倫敦的私立貴族小學湯瑪斯巴特西Thomas’s Battersea。

無庸置疑，夏綠蒂公主Princess Charlotte以她俏皮的揮手姿勢和在公開活動中無窮的精力聞名，能量滿滿的她正迫不及待地準備迎接她的大日子。回到今年六月份，據凱特Kate說 ，夏綠蒂「很期待上學」而且「非常友善」。



2017年，當時凱特Kate懷著路易王子，因為當天早上一連串的孕吐，而錯過了喬治王子Prince George上學的第一天。而這次，我們很有機會能看到凱特Kate現身；世界各地的王室家族都有著在校門口拍紀念照的傳統。

在國際上，丹麥的瑪麗王儲妃Crown Princess Mary和弗雷德里克王儲Prince Frederik於2017年與他們的龍鳳胎文森王子Prince Vincent和約瑟芬公主Princess Josephine在學校合影；西班牙國王菲利普六世King Felipe和王后萊蒂西亞Letizia 則是在2008年和2010年分別與女兒們公主萊昂諾爾Princess Leonor和蘇菲亞王女Infanta Sofía留下了送孩子上學的紀念照；而1971年，魅力十足的摩納哥葛麗絲王妃Princess Grace of Monaco，有著一張與女兒史蒂芬妮公主Princess Stéphanie一起走路上學的照片，還戴著墨鏡和牽著她的狗。

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回到英國，威廉王子Prince William和哈利王子Prince Harry分別於1987年和1989年，穿著灰底紅邊的制服，與他們的母親—黛安娜王妃Princess Diana，有張一同前往位於倫敦的Wetherby Preparatory School學校的照片。而他們的父親—威爾斯親王查爾斯Prince Charles是第一位非家庭授課的王室繼承人，他一開始是在倫敦的希爾豪斯預備學校Hill House School上學，而後就讀位於伯克郡Berkshire的契姆預備小學Cheam School。

在此，《Vogue》為你帶來多年來多位年輕的皇室成員，第一天上學的懷舊回憶。

※編輯：Sep | 來源：CNI,Getty images |

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