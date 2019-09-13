幸福，不妥協　它是一份執著的相信，值得妳等待

今年即將當新娘的我，伴娘團裡的好事也一件件發生。

一位和老公結婚相識15年的姐妹，終於在今年懷孕，他們盼了很久，他們也嘗試了許多方法，這麼多年以後，開心的迎接這份上天來的禮物。另外一位姊妹，單身了八年，今年認識了一位男生交往，同時今年也決定一起走入婚姻。還有一對是我們雙方的伴郎和伴娘，交往兩年多，今年與我們同月舉行婚禮。

看見周圍的人一個個開始邁向不同的階段，這一路漫長的酸甜苦辣，在別人口中 ，為每段佳話，在我眼裡是親眼看見一個個堅持和相信的故事，對他們的祝福裡更多了一份驕傲。

曾單身八年的這位伴娘，也沮喪的想過或許自己就這樣孤單一輩子，但我卻不曾見她的將就，適婚年紀的女子，總遇上周圍的人開始“幫忙“慌張，但我不曾見她因此急迫慌了陣腳。

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我們用不同的速度展開自己的幸福，不約而同的是，對幸福，不妥協。

關於愛，這世代太多悲傷的故事，我們好像在一個諜對諜的世界裡，曾經我們用了腦袋想怎麼去愛，直到遇見一份適合自己的幸福，我們再鼓足了勇氣拋開腦袋，明白幸福是一份執著的相信，相信自己還沒看見的美地，因為看見的，從來就用不著需要相信。

世界質疑你的信念單純，你的回應是更理直氣壯地留在初衷原地。你給了日子什麼眼光，日子回應你什麼光景。

一路以來我的專欄裡寫下很多不同故事的分享，我們看的是同一個世界，但長得如何，取決於自己的眼光，生活並不完美，但我想讓你知道，每個人都配得一份自己一路堅持下來的幸福與生活，不管他什麼時候到來，或許別人眼中看似平凡但你會認得出來。

這一份情感，我說不需要來的太早太快，因為你的幸福值得等待。活得漂亮不只有美麗的衣裳，你更能擁有睡前都會感謝老天的滿足踏實日子，只要這路上，不管你是哭著笑著時都要義無反顧地相信，光明磊落無愧的人生不會虧待你。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - 陳薇

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