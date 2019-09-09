海邊撿到神秘玻璃瓶…內裝「骨灰+4美元」　警官泣：讓我幫他圓夢

▲瓶內裝有骨灰、紙條與4美元。（圖／翻攝自Facebook／Walton County Sheriff）



記者張方瑀／綜合報導

在亞洲國家，許多人在親人過世後，會選擇土葬或是火化，希望過世的親人能夠繼續庇佑子孫。美國德州一名拖車司機在今年3月過世後，他的母親卻決定將骨灰放在玻璃瓶中，再將瓶子丟向大海，結果不久前有人在佛州海邊撿到這個瓶子，裡面還有一張紙條寫著，「我要送兒子展開最後一場冒險，請撿到瓶子的人打電話告訴我，現在他旅行到哪裡了。」

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▲瓶內的紙條寫著送骨灰出海的原因。（圖／翻攝自Facebook／Walton County Sheriff）



佛州華爾騰郡（Walton County）警長辦公室警官彭多頓（Paula Pendleton）日前收到民眾從米拉馬爾海灘（Miramar Beach）沙灘撿來的瓶子，裡面有張紙條寫著，「裡面裝著我兒子馬林斯（Brian Mullins）的骨灰，他在2019年3月9日無預警過世，我要讓他展開最後一場冒險。」原來馬林斯是德州一名拖車司機，年僅39歲就意外離世，夢想能夠環遊世界，卻連在海邊釣魚都沒嘗試過，所以母親決定替他圓夢。

▲彭多頓決定再次送玻璃瓶啟程。（圖／翻攝自Facebook／Walton County Sheriff）



而瓶子內還有一張學校用紙，推測應該是馬林斯的孩子所寫，「爸爸離開時我只有14歲，對我們家來說是很沉重的打擊，但就像奶奶說的，我爸爸熱愛自由，所以這就是我們替他做的事。」除了紙條之外，瓶子裡面還附上了4張1美元的紙鈔，希望撿到瓶子的人可以打電話告知他們，現在馬林斯旅行到哪裡了。

彭多頓看完後被深深打動，甚至在警車內止不住淚水地大哭，所以他決定找來有船的朋友，把這個「夢想瓶」再度送到佛州外海，希望馬林斯可以早日圓夢。

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